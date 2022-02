Polonia se niega a jugar la repesca del Mundial de Catar ante Rusia

Polonia está mostrando toda su solidaridad con Ucrania tras el ataque de Rusia al país. Los polacos, que ya han sufrido en sus carnes en el pasado el fantasma de la guerra, han rechazado con fuerza lo sucedido y están dando cobijo a un gran número de refugiados que tratan de salir de territorio ucraniano.

La selección de Robert Lewandowski debe enfrentarse el próximo 24 marzo a Rusia en la repesca mundialista para Catar 2022. El partido debía jugarse en suelo ruso, pero la UEFA decidió este viernes sacar a estadios neutrales todos los partidos de sus competiciones que involucraran a selecciones o clubes de los dos países en conflicto.

Ya el jueves, cuando comenzó el ataque de Rusia a Ucrania, Polonia, Suecia y República Checa, rivales en la repesca de los caucásicos, había solicitado el cambio de sede para evitar viajar allí. Ahora, los polacos dan un paso más allá y se niegan a jugar ante los rusos, tal y como han confirmado tanto el presidente de la PZPN como el capitán Robert Lewandowski y el defensa Kamil Glik.

Glik, central del Benevento, conjunto que milita en la Serie B italiana, ha subido a su cuenta de Twitter un comunicado en nombre de todos sus compañeros de selección en el que asegura que no jugarán el partido ante Rusia porque consideran que ahora mismo hay cosas más importantes que el fútbol.

"Nosotros, los jugadores de la selección nacional de Polonia, junto a la Federación, decidimos que como consecuencia de la agresión de Rusia contra Ucrania, no jugaremos el playoff contra Rusia. No es una decisión fácil, pero hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. Nuestros pensamientos están con la nación ucraniana y con nuestro amigo de la selección polaca Tomasz Kedziora que está todavía en Kiev con su familia. Solidaridad con Ucrania. No a la guerra, por favor", reza el mensaje.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF