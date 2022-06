La selección de Australia buscará ante Perú la clasificación para el Mundial de Catar en la repesca final de la AFC-Conmebol después de imponerse este martes a los Emiratos Árabes Unidos (1-2) en la cuarta y última ronda del 'playoff' asiático, donde compiten los 'aussies'.

Australia logró un sufrido triunfo que se materializó a seis minutos para el final con un tanto de Ajdin Hrustic. El jugador del Eintracht alemán, campeón de la Liga Europa esta temporada, se convirtió en el héroe de su equipo tras un partido muy igualado donde los emiratíes acabaron volcados en la meta rival.





?????????? ????????????! ??



Ajdin Hrustic's goal sets up a play-off final for @Socceroos vs @SeleccionPeru on Monday ?? pic.twitter.com/fJuHB53YIg