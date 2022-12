Neymar iguala a Pelé como máximo goleador histórico de Brasil

El brasileño Neymar, con su gol ante Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, igualó a Edson Arantes do Nascimento 'Pelé’, con 77 tantos, como máximo anotador histórico de Brasil.



Al '10', le hicieron falta 106 minutos después de que Livakovic le sacara dos mano a mano durante el tiempo reglamentario, para igualar los 77 tantos que hizo Pelé en los 14 años que jugó como internacional.





?? 77 international goals ??



???? Neymar joins Pele at the top of Brazil's male goalscoring charts! #FIFAWorldCup | #Qatar2022