Manolo Lama expone los 3 'pecados capitales' que han costado el puesto de seleccionador español a Luis Enrique

Manolo Lama lo tiene claro. A Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol no le quedaba más remedio que prescindir de los servicios de Luis Enrique como seleccionador español de fútbol.

Con Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE', Lama ha expuesto los tres grandes errores que, para él, ha cometido Luis Enrique en esta última etapa al frente de la selección:

El primero, la soberbia

Ha argumentado Lama que, como entrenador y seleccionador, Luis Enrique ha sido demasiado altanero: "Si hubiera utilizado la humildad se le hubiera entendido más", cree el periodista.

El segundo, la cabezonería

Cree Lama que Luis Enrique "se ha atado a una idea futbolística y que, sin alternativas de juego, que se ha suicidado". Lama le ha asegurado a Pilar García Muñiz que, finalmente, la selección ha caido en la monotonía.

El tercero, que Luis Enrique ha aislado al grupo de jugadores

Lama expone que, por culpa de esta situación, el grupo de futbolistas "no se han dado cuenta de que estaba jugando un Mundial". Y eso ha provocado que los jugadores hayan perdido motivación. "Se les ha desdramatizado tanto… que los chavales han pensado que estaban en Disneylandia", ha dicho convencido el narrador.

Además, Lama cree que no han sido positivos algunos mensajes públicos que ha lanzado Luis Enrique como que, por ejemplo, "no le importaban los resultados porque, entonces, se traslada a los jugadores que no pasa nada si se pierde".





"Volverá a aunar a la selección"

Lama ya apuntaba en Mediodía COPE, minutos antes de que fuera oficial, a que Luis de la Fuente era la primera opción para la Federación.

Se trata, ha contado Lama, "de un hombre de federación, de fútbol base. Y es que casi todos los chavales que están en la selección absoluta, ahora mismo, han estado con él. Se trata de un hombre al que le gusta jugar al fútbol. Yo creo que va a volver a aunar a la selección. Y me refiero a que estoy convencido de que va a conseguir unir a los diferentes sectores, incluídos aquellos que eran muy críticos con Luis Enrique".

Además, seguro que Luis de la Fuente, ha concluído Lama, va a estar en un segundo plano y va a dar más protagonismo mediático a los jugadores: "no va a ser la estrella de la selección, no va a acaparar todos los titulares".