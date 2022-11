Luis Enrique: "Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados, no puedo hacer spoiler"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, habló sobresu nueva faceta de 'streamer', calificativo que aseguró tiene que ganarse, con unas primeras sensaciones positivas que le invitan a pensar que "debería haber empezado antes", ya que aseguró que desde que ha estrenado su cuenta en Instagram y anunció directos en Twitch, cada vez que abre su móvil le "salen corazones por todos los lados".

Se sintió atacado Luis Enrique tras el turno de preguntas de la prensa local jordana, cuando la primera de los enviados especiales españoles fue sobre su anuncio antes del Mundial de convertirse en 'streamer' en plena competición. "El vídeo es lo suficientemente claro y no tengo ninguna intención de pronunciarme sobre este tema. No voy a hacer spoiler. En la primera pregunta, veo que estáis sufriendo, como que os voy a atacar, yo no tengo nada contra la prensa, mi relación va a ser la misma, intentar trataros con educación y respeto", manifestó cambiando el tono de su comparecencia.

"No me he quejado, sé el papel que hago porque llevo muchos años en el fútbol. Lo expliqué en el vídeo de la mejor manera que puedo. A alguno no le gustará pero no pretendo gustar a todos. Ahora tengo followers y suscriptores que no les puedo hacer spoiler. Cuando me ponga a stremear tendréis material para decir lo que queráis", añadió.

Luis Enrique no desveló nada del contenido que ofrecerá en sus directos ni de los temas que responderá o ignorará. Dejó claro que da el paso para estar al día del avance en la forma de comunicarse de la sociedad y con la intención de pasar buenos momentos con aficionados. "Es un experimento que pienso disfrutar al máximo. Estos días lo estoy disfrutando cantidad, la conexión con la afición. Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados. Quizás tenía que haber comenzado antes", confesó.

"Todavía no soy streamer, ya veremos si me gano el calificativo. Respeto mucho todas las nuevas plataformas, comunicaciones, a los streamers. He hecho un vídeo como me sale a mí, me gusta tratar las cosas con humor, pero no pienso polemizar ni quiero controlar lo que diga. No tiene nada que ver con mi profesión, es una cosa nueva, un experimento, no dependo de nadie y en el momento en el que me aburra, me marcho. Libertad total, lo que he recibido hasta ahora es maravilla, ojalá hubiese empezado antes. Habrá haters pero estoy cansado de verlos en el fútbol, no pasa nada".

Amistoso ante Jordania

El seleccionador celebró que sus 26 convocados para el Mundial estén "en un nivel sobresaliente" y confirmó que en el amistoso de este jueves ante Jordania será titular un Ansu Fati al que quiere dar "90 minutos" en un partido del que espera "sacar conclusiones".

"Les he visto muy bien, aparte de alguno que viene con molestias puntuales y que no revisten importancia, y a los que vamos a reservar por el hecho de la prudencia porque si tuvieran que jugar estarían. El nivel de los entrenamientos aquí siempre es muy alto porque valoro mucho como se entrena, y les veo en un nivel de notable alto, diría que sobresaliente", señaló Luis Enrique este miércoles en rueda de prensa.

En este sentido, el asturiano confirmó que estos jugadores 'tocados' son Álvaro Morata, Hugo Guillamón y Marcos Llorente, no jugarán en Amán, donde sí lo hará Ansu Fati, al que ha visto "bastante mejor" que en la concentración de junio y sobre el que pidió dejar de recordar que sale de una lesión.

"Jugará de titular y espero que los 90 minutos. Volverá a pasar un periodo de lesiones como le pasa a todo el mundo, lo que hay que hacer es recuperar su nivel, que viendo los entrenamientos lo tiene, pero lo que pasa es que actualmente en el fútbol es más difícil mostrar tu valía", añadió.

Y pese a la baja de Morata, el único '9' con un perfil más de delantero centro, aseguró que su equipo "no va a cambiar". "Hay otros con un perfil diferentes que pueden jugar ahí y que hacen que aparezcan cosas diferentes. No voy a cambiar el sistema o la manera de jugar, sería ridículo llegar a la cita más importante y hacerlo", advirtió.

"Todos los que están aquí son estrellas, los 23 que van a estar ante Jordania son jugadores de alto nivel. Las conclusiones que sacaré del partido son importantes, me gusta mucho centrarme en lo que hacen los jugadores en los entrenamientos, que es donde uno se puede ganar ser titular, así que imaginad lo que puede ser un partido, que es una realidad", indicó el de Gijón.

Luis Enrique confesó que le ha "sorprendido" lo que ha visto de Jordania, que ganó por 0-2 en Kosovo donde España no lo pasó bien, y que "en el último año y medio ha tenido resultados muy positivos". "No va a ser fácil, el fútbol se está igualando y la ilusión que tendrán será un acicate para ellos. Nos vamos a tomar el partido muy en serio e intentaré transmitir a los jugadores la dificultad que conlleva jugar este tipo de partidos", afirmó.

El asturiano reconoció que están "muy contentos y con ganas de disfrutar del fútbol" en el país asiático. "Normalmente no queremos jugar contra selecciones que están en el Mundial y nos parece una idea buena jugar aquí y una buena manera de estar cerca de Catar y de preparar el Mundial. Ojalá que el estadio esté lleno y demos un buen espectáculo a todos los aficionados jordanos", deseó.

A una semana de debutar en el Mundial ante Costa Rica, el seleccionador insistió en que tiene "el mismo objetivo" que el resto de teóricas favoritas y que el de España es el "competir al máximo" e intentar llegar a la final. "Creo que llegamos prácticamente en nuestro mejor momento, pero es difícil marcarse un objetivo. El objetivo es clasificarse y si es posible como primeros", detalló.

"PARA MÍ ES IMPORTANTE GENERAR CONFIANZA E ILUSIÓN EN EL JUGADOR"

El técnico gijonés recordó que antes de un Mundial "nadie se atreve a descartar a nadie" y que "en el fútbol actual, al menos en Europa, hay cada vez menos diferencias". "Eso puede ser un reflejo de lo que pase en Catar", recalcó.





Por otro lado, explicó que le gusta "mucho tener relación con los jugadores y generarles confianza e ilusión por estar en la selección". "No lo puedo conseguir con los 26, pero creo que para mí es importante", admitió.

Finalmente, el asturiano fue preguntado por las palabras de Leo Messi en 'Universo Valdano', donde confesó haber tenido un momento de enfado con él cuando era técnico del FC Barcelona. "Tuvimos una relación muy buena siempre, pero somos dos personas de carácter y con una fuerte presión encima que pueden cometer un error, se solventó", explicó.

"Leo ha sido único y si le he podido dejar algo, como parece ser por lo que transmite, objetivo cumplido. Si lo dice el que es el mejor de la historia, pues imagina lo que puede suponer para mí", sentenció el seleccionador nacional