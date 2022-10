Las víctimas del calendario que se quedan sin Mundial: Kanté, Diogo Jota, Walker...

El calendario está en el rabillo del ojo de todas las personas implicadas en el mundo del fútbol, sobre todo tras los ajustes tras la pandemia y, más que nunca, en esta temporada marcada por el Mundial de Catar, para el que solo queda un mes. Cada vez se disputan más partidos y más seguidos, lo que provoca que en esta temporada se vean señales de alerta en los jugadores.

En concreto, en este periodo que falta, los jugadores que jueguen Champions disputarán 10 partidos en apenas 4 semanas. Una carga que se suma a un inicio de temporada frenético. Por ejemplo, un jugador de un equipo español que juegue Champions y que dispute partidos con su selección llegará a Catar llevará a sus espaldas 25 duelos en 3 meses y medio de lo que se lleva de temporada. Lo que es igual a dos partidos por semana. Además, no habrá pausa antes de Qatar: se jugará un amistoso entre semana antes de los primeros encuentros del Mundial.

Esto ya ha provocado que tengamos las primeras víctimas. Jugadores de enjundia como N'Golo Kanté, Kyle Walker, Reece James o Anthony Martial se perderán la cita del país árabe por lesiones recientes. A esta lista es muy probable que se sumen más futbolistas en las próximas semanas, ante la lotería inevitable que supondrán esos partidos.

Pero la imagen más palpable la representa un jugador que, en teoría, no se perderá la cita. Se trata de Richarlison, cuya ansiedad con la posibilidad de perderse el Mundial se hizo visible el pasado fin de semana, en el partido ante el Everton. En ese duelo, el brasileño se retiró llorando del terreno de juego con una lesión en el gemelo que, en ese momento, parecía condenarle a perderse el torneo, en el que a priori partía como titular en Brasil.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Salió llorando en zona mixta. "He sufrido una lesión similar y estuve dos meses parado. Hasta caminar me duele. Pero es difícil hablar de esto porque tengo un sueño, el del Mundial" , dijo aquel día. Y aunque finalmente no es tan grave (estará dos semanas de baja), las palabras de Richarlison representan a las mil maravillas el sentir de varios jugadores a pocos días de Catar.