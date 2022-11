Infantino pide a Rusia un alto al fuego durante el Mundial de Qatar: "El Mundial ofrece una plataforma de paz"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este martes un alto el fuego en Ucrania durante el mes que se disputa el Mundial de Qatar, que arranca el próximo domingo día 20, durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla indonesia de Bali.



"Mi petición a todos vosotros es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz", dijo Infantino ante los mandatarios en Nusa Dua.



"Sois los líderes mundiales, podéis influir en el curso de la historia. El fútbol y el Mundial os ofrecen a vosotros y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo", agregó el presidente de la FIFA.

