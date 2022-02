La FIFA, en problemas: La Rep. Checa se une a Polonia y Suecia y también se niega a jugar con Rusia la repesca

La República Checa se ha unido a Polonia y Suecia y ha anunciado este domingo su negativa a enfrentarse a Rusia en la repesca para el Mundial de Catar 2022, independientemente de la sede del partido.

"El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible", anunció la Federación Checa de Fútbol en un comunicado.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.



We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ