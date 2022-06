La FIFA amplía la lista de jugadores convocados para el Mundial 2022

El Consejo de la FIFA aprobó aumentar de 23 a un máximo de 26 el número de jugadores en cada selección en el Mundial de Catar por la excepcionalidad de las fechas en las que se disputará y por los posibles efectos de la pandemia en cada equipo antes y durante la competición.



La enmienda aprobada al reglamento de la Copa del Mundo de 2022 explica que el número máximo de integrantes de la lista provisional se amplía de 35 a 55 futbolistas, mientras que la lista definitiva aumenta hasta un mínimo de 23 y un máximo de 26 deportistas.



Además se establece que la última jornada de las distintas ligas que disputarán los jugadores incluidos en las distintas convocatorias será el 13 de noviembre de 2022 y se anuncia que se permitirá sentarse en el banquillo a un máximo de 26 personas, con un tope de quince suplentes, a los que se suman diez miembros del cuerpo técnico y un médico del equipo, informó la FIFA en un comunicado.





Bureau of FIFA Council approves increase of @FIFAWorldCup squads to 26 players



