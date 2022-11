La Federación alemana se declara "chantajeada" por la FIFA

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha salido al paso de las críticas que ha recibido por la renuncia a usar el brazalete solidario en Qatar 2022 y ha justificado la decisión alegando un "chantaje" de la FIFA: "No nos hemos arrodillado ante la FIFA. Entendemos la decepción y la indignación. Fuimos sometidos a un chantaje extremo en el que pensamos que teníamos que tomar esta decisión aunque no queríamos tomarla", explicó el director de comunicación de la DFB Steffen Simon en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.



Alemania, junto con otras seis selecciones, habían anunciado que portarían un brazalete con un corazón y con unos colores similares, aunque no idénticos, a los de la bandera LGTB. Sin embargo, después de que la FIFA anunciara sanciones deportivas las siete federaciones han dado marcha atrás a esa decisión lo que ha generado duras críticas en Alemania.



"Hubieran aceptado multas, escriben las federaciones. Pero quieren evitar consecuencias deportivas como una tarjeta amarilla. Para ellas el brazalete tenía menos valor que hacer una falta táctica en el centro del campo", escribe en un comentario el semanario "Die Zeit".



En su telediario de anoche la primera cadena de la televisión pública alemana, ARD -que tiene los derechos del Mundial junto con la segunda cadena ZDF- emitió un comentario en el que decía que para Alemania era mejor "perder puntos y ser eliminada en la fase de grupos con el brazalete que ser campeona del mundo sin el brazalete".



"Averzonzaos", titula, por su parte el diario "Bild" en portada. "La selección alemana cede ante la FIFA", agrega. En su comentario, el diario recuerda que la selección le ha dado a Alemania grandes momentos como el milagro de Berna en 1954, el título de la reunificación en 1990 o el 7-1 ante Brasil en 2014. "El 21 de noviembre de 2022 también pasará a la historia. Como día de la vergüenza", añade.



Por otra parte, en un sondeo realizado por la revista deportiva "Kicker" el 84 por ciento de los encuestados responden que el capitán alemán, Manuel Neuer, debería usar el brazalete igualitario aunque eso acarreara sanciones.



La renuncia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a usar el brazalete multicolor le ha generado ya un conflicto con un patrocinador, la cadena de supermercados REWE que ha anunciado que renuncia a sus derechos publicitarios durante el Mundial.



Simon dice que la decisión se dio "para evitar un accidente" después de que la selección inglesa, cuyo capitán Harry Kane había debido ser el primero en portar el brazalete igualitario, recibiera duras amenazas de la FIFA. "El director del torneo fue a la concentración de las ingleses y habló de una violación múltiple de reglas que tendrían lugar en caso de que se usara el brazalete y amenazó con sanciones de envergadura", explicó.



La FIFA no quiso especificar que tipo de sanciones serían. "Eso es parte del juego de la FIFA, no aportar claridad ante las federaciones acerca de que sanciones serían", explicó Simon. Algunos medios alemanes, el diario "Süddeutsche Zeitung" y la revista "Kicker" han hablado de "métodos propios de una película de gángsters".

La exfutbolista inglesa Alex Scott desafía a la FIFA luciendo el brazalete arcoíris en la BBC





Van Dijk: "Me hubiera encantado jugar con ese brazalete, pero no a costa de una tarjeta amarilla"

El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, ha asegurado que le hubiese "encantado" haber portado el brazalete con el lema 'One Love' en el Mundial de Catar, pero "no a costa e una tarjeta amarilla", y ha afirmado que los jugadores solo quieren "jugar al fútbol. Solo queremos jugar al fútbol. Me hubiera encantado jugar con ese brazalete, pero no a costa de una tarjeta amarilla", declaró a la emisora holandesa NOS sobre la posible sanción por haber portado el brazalete en el partido ante Senegal (2-0).

El lunes se confirmó que los capitanes de Países Bajos, Inglaterra, Gales, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Suiza no llevarían el brazalete en Catar, después de que la FIFA amenazase con sancionar a los capitanes si infringían las normas.

'One Love', que promueve "la inclusión y envía un mensaje contra la discriminación de cualquier tipo", ha cobrado importancia en la preparación del torneo en un país donde la homosexualidad es ilegal.

Las naciones europeas fueron criticadas por no cumplir con su promesa de usar los brazaletes, pero Van Dijk cree que es injusto que se les acuse de no atreverse. "Juego en una posición en la que una tarjeta amarilla no es útil. Me convertí en jugador de fútbol y quiero jugar este tipo de torneos. Hay gente que dice que no tenemos columna vertebral, pero no es así como funciona", apuntó.