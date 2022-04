España jugará el primer partido de la Fase de Grupos a las 17h y los dos siguientes a las 20h

La selección española se estrenará en la fase de grupos del Mundial de Qatar a las 17.00 horas y los otros dos partidos los disputará a las 20.00, según el calendario oficial definitivo publicado por la FIFA.

El conjunto de Luis Enrique Martínez se estrenará el miércoles 23 de noviembre a las 17.00 hora peninsular ante el ganador de la repesca intercontinental entre Nueva Zelanda y Costa Rica, partido que se disputará en el estadio Al Thumama.

En la segunda jornada, el domingo 27 de noviembre, se enfrentará a Alemania en el estadio Al Bayt a partir de las 20.00 horas, a las que cerrará la fase de grupos el jueves 1 de diciembre ante Japón en el estadio Internacional Jalifa.

El encuentro Senegal-Países Bajos, correspondiente al grupo A, será definitivamente el que abra el Mundial de Qatar 2022, según el calendario oficial aprobado por la FIFA tras el sorteo celebrado este viernes en Doha.

En principio se preveía que el partido inaugural iba a ser el Qatar-Ecuador, pero finalmente será el choque entre senegaleses y neerlandeses, que será el que comience a las 13.00 hora local (11.00 CET/10.00 GMT) del lunes 21 de noviembre en el Al Thumama Stadium.

El encuentro del país anfitrión tendrá lugar en el estadio Al Bayt a partir de las 19.00 horas locales (17.00/16.00), después del Inglaterra-Irán, que se jugará a las 16.00 (14.00/13.00) en el Jalifa International.

La primera jornada se completará a las 22.00 (20.00/19.00) con el Estados Unidos-Ganador de la última repesca de Europa.

Final match schedule ??? for the FIFA ?? #WorldCup Qatar ???? 2022™ published ?? https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets ??? back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s