Deschamps no convocará a otro futbolista para sustituir al lesionado Benzema

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este domingo que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por la lesión del delantero Karim Benzema. "Es un duro golpe, evidentemente. Karim hizo todo lo posible para recuperarse. Fue un gesto anodino. Era la pierna y ahora ha sido el isquio", señaló el técnico a la televisión TF1, donde afirmó que no hubo ningún choque en la lesión: "Ni siquiera un aceleración o un disparo".

"En un entrenamiento te puedes lesionar y nunca es el buen momento. Pero se hizo lo que había que hacer", aseguró para rechazar que el retorno al entrenamiento colectivo fuera precipitado.

Deschamps no quiso dar más explicaciones sobre el hecho de no convocar a otro jugador en su puesto y afrontar el Mundial con 25 unidades: "Lo he decidido, nada más". "Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido", comentó.

En el mismo programa, Antoine Griezmann comentó que es "un duro golpe" pero aseguró que lo importante ahora es "no bajar los brazos". El jugador del Atlético de Madrid indicó que ya después del entrenamiento se temían que Benzema no iba bien, "porque tenía el rostro muy triste".

Deschamps confirmó, además, que Raphael Varane, que también arrastraba problemas físicos y que también hizo este sábado su primer entrenamiento colectivo, sí está disponible para jugar este martes el debut de Francia contra Australia.

Benzema pone camino a Madrid

El delantero francés abandonó a primera hora de la mañana de este domingo Qatar con destino a Madrid. El jugador tomó el vuelo QU149 de la compañía Qatar Airways a las 8.08 horas del emirato.

El día que regresó a los entrenamientos colectivos, tras sufrir molestias en la pierna izquierda, el jugador sufrió un desgarro a la altura del cuádriceps de esa misma pierna, lo que le impedirá disputar su segundo Mundial, tras haberlo hecho en el de Brasil.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien ?????? pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial", escribió, de madrugada, el jugador en las redes sociales.

La resonancia magnética a la que fue sometido reveló un desgarro en el cuádriceps izquierdo que precisa de un tiempo de convalecencia de tres semanas, según el comunicado emitido anoche por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).