Cristiano Ronaldo, antes del debut de Portugal: "Lo que pase conmigo no hace temblar al resto del equipo"

Cristiano Ronaldo avisa: "Estoy preparado. Para mí, ganar un Mundial con Portugal es un sueño".

El futbolista portugués compareció en rueda de prensa este lunes por la mañana en Qatar, tres días antes del primer partido de Portugal en la cita mundialista, frente a Ghana (Jueves, 24 de noviembre a las 17 horas).

"Me siento bien. He estado trabajando bien, el equipo también... Estoy preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera", declaró ante los medios de comunicación.

¿Consecuencias sobre su situación en el United?

Se siente con confianza, pese a vivir seguramente su peor momento como futbolista a las órdenes de Erik Ten Hag en el Manchester United: "No es necesario hablar sobre mí, y el seleccionador ya ha hablado de este tema. Todos los jugadores, todo el personal, todo el mundo me conoce y sabe cómo soy y lo que pienso. Me conocen desde los once años. No se van a dejar influir por lo que se escribe o lo que se dice. Si tuviera que demostrar algo a los 37 años y 8 meses estaría preocupado. Después de lo que he hecho y lo que he ganado, me resultaría sorprendente incluso para mí", afirmó, tras ser preguntado por la polémica de la que habló abiertamente en una entrevista reciente en Talk TV.

Y remarcó que el ambiente en la concentración de la Selección de Portugal "es muy bueno, no hay ningún problema. El grupo está blindado y no le va a afectar cualquier cosa que se diga de mí", reiteró.