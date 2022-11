Busquets: "Empezar bien nos daría tranquilidad"

El capitán de España, Sergio Busquets, el único superviviente de la campeona del mundo de 2010, afronta con un papel diferente el Mundial de Qatar, una experiencia que le permite asegurar que imponerse en el primer partido, algo que no ha hecho en sus tres intentos anteriores les daría "tranquilidad": "Sabemos que va a ser difícil, pero el objetivo es jugar siete partidos, luchar y ganarlos", afirmó el español un día antes de debutar en la competición contra Costa Rica.



Busquets, que a sus 34 años reconoció que está más cerca de que sea su último Mundial que disputar el siguiente, ha perdido en los tres debuts que ha jugado en Mundiales, frente a Suiza en 2010 (0-1), contra Países Bajos en 2014 (1-5) y frente a Portugal (3-3) hace cuatro años: "Ganar el primer partido te da ese punto de tranquilidad de empezar con tres puntos, pero no te garantiza nada. Hemos empezado perdiendo y hemos ganado un Mundial. Pero puede ayudarnos a afrontar lo que sigue", dijo.

Podría hacer historia con España

El pivote del Barcelona no ocultó que el hecho de poder convertirse en el único español que gane dos mundiales forma parte de su reflexión: "Lo he pensado, pero cuando eche a rodar el balón habrá otras cosas más importantes. Siempre es una ilusión y un sueño que pueda pasar", dijo. Esa veteranía le otorga un punto especial, el de mostrar a los más jóvenes las peripecias que supone este tipo de competiciones: "Sé que ahora tengo otro papel. Trato de ayudar a todo el mundo, al tener más experiencia y tener otro papel, el de capitán. Intento ayudar, ser ejemplo, estar pendiente de todo el mundo", señaló.

Y desde su experiencia, Busquets se permitió enviar un mensaje de optimismo: "Vamos por el buen camino". El "blaugrana" no expresó inquietud sobre la forma en la que el equipo afronta el Mundial, incluidos los más jóvenes, "que juegan en clubes importantes y han jugado Eurocopas, que son parecidas. Que suplan la poca experiencia de algunos con otro tipo de cosas, que nos va a venir bien", aconsejó.



Busquets rememoró su primer Mundial, que recuerda "con mucha ilusión y más nervios", aunque ya había jugado partidos importantes con el Barça, pero reconoció que "al afrontarlo tan joven se te escapa un poco. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, a lo que estamos haciendo todo este tiempo, con este entrenador. Hicimos una buena Eurocopa (de 2021) con el mismo núcleo de jugadores, también la Liga de las Naciones", comentó.

La confianza en Ansu Fati.





El español se refirió a algunos de sus compañeros de equipo que están también en la selección, como el atacante Ansu Fati: "A lo mejor no está teniendo los minutos que quería o necesitaba en el club y la llamada del seleccionador le ha dado un impulso, un plus de energía para demostrar lo que ha hecho anteriormente y por qué es un jugador especial", indicó. "Le he visto bien, en los partidillos y en los entrenamientos y la confianza del seleccionador es importante para que si el equipo le necesita esté a su disposición", comentó.



Sobre Gavi y Pedri añadió: "Son dos jugadores muy jóvenes que ya tienen muchos galardones porque con su edad han estado a un nivel muy alto. Pero son como otros en esta selección, tendrán que aportar su granito de arena con sus condiciones. Va a ser más un trabajo de equipo que de individualidades. Pero tener jugadores de esa calidad te puede ayudar a lograr el objetivo", dijo.