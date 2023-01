El Tenerife rentabiliza al máximo un gol de Garcés en el minuto 4

El Tenerife rentabilizó al máximo un gol de Borja Garcés en el minuto 4 y firmó este domingo una victoria en su visita al Cartagena (0-1) que le aleja a cinco puntos de los puestos de descenso en LaLiga SmartBank.



El Efesé acumula seis jornadas seguidas sin ganar y sin marcar y sigue cediendo terreno con los rivales que pelean por acceder a la promoción de ascenso a Primera División.



El cuadro cartagenero volvió a ofrecer una mala imagen y el conjunto tinerfeño lo aprovechó para llevarse un triunfo justo e incluso corto a tenor de sus méritos.



El partido comenzó de la mejor manera para unos y de la peor para otros, pues casi sin casi tiempo para romper a sudar Borja Garcés estableció el 0-1 tras aprovechar un despeje de Aarón Escandell a disparo de Samuel Shashoua.



Los de Luis Carrión intentaron reaccionar, pero tímidamente e Isak Jansson dispuso de un mano a mano que desperdició ante Juan Soriano.



El Tenerife fue superior en la primera parte y generaron otras dos ocasiones muy claras para haber ampliado su ventaja.



Waldo Rubio, con un tiro desde fuera del área, estrelló el esférico en el poste izquierdo de la portería blanquinegra y luego acarició nuevamente el gol, pero Aarón Escandell se lo negó metiendo el pie derecho cuando el tanto parecía inevitable.



Superado el ecuador del primer tiempo se igualó el encuentro pero sin que hubiese más ocasiones hasta la segunda parte.



Descontento con lo que veía, el técnico local dio entrada a Óscar Ureña, un extremo, en lugar del central Alcalá y su equipo comenzó el segundo acto con más ímpetu, pero el Tenerife no tardó en volver a controlar la situación y apenas pasó apuros.



El Cartagena lo intentó con una falta directa botada por De Blasis que salió por encima del larguero.



Más clara fue la ocasión de Mohammed Dauda, exjugador blanquinegro, para los insulares, pero su remate no encontró la portería tras un saque de banda mal defendido por los locales.



El Tenerife tuvo la sentencia en el minuto 85 con un pase de la muerte de Dauda al que no llegó Enric Gallego, pero, tirando de oficio, rubricó la victoria sin sobresaltos, pese a que jugó los últimos 4 minutos con un hombre menos por la expulsión de Dauda.



FICHA DEL PARTIDO:



0. Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Alcalá (Óscar Ureña, m.46), Kiko Olivas, Datkovic; Musto (Djaka, m.57), Mikel Rico (Franchu, m.78), De Blasis; Jansson (Borja Valle, m.68), Jairo y Sadiku (Alfredo Ortuño, m.57).



1. Tenerife: Juan Soriano; Aitor Buñuel (Jeremy Mellot, m.46), Sipcic, Sergio González, Nacho Martínez, Aitor Sanz (Javier Alonso, m.72), José Ángel Jurado, Waldo Rubio (Dauda, m.72), Iván Romero; Samuel Shashoua (Elady Zorrilla, m.72) y Borja Garcés (Enric Gallego, m.80).



Gol: 0-1, M.4: Borja Garcés.



Árbitro: José Antonio López Toca, del comité cántabro. Mostró tarjeta amarilla a los locales Sadiku (m.9), Musto (m.35), Jairo (m.47+) y Kiko Olivas (m.54), y a los visitantes Aitor Buñuel (m.31), Aitor Sanz (m.44), Sipcic (m.69) y dos a Dauda (m.89 y m.89), quien fue expulsado.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Cartagonova ante unos 7.000 espectadores.