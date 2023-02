Queipo da los tres puntos al Sporting

Un gol de Dani Queipo fue suficiente para que el Sporting amarrase los tres puntos en casa este sábado ante un Tenerife que se estrelló contra sus propios errores y que no fue capaz de ver puerta en un choque que decantó la madera, la misma contra la que se estrelló el potente disparo de Iván Romero en el añadido.



El Molinón estrenó espectáculo de luces, defensa de cuatro -con Marsá formando pareja con Insua- y un nuevo reconocimiento, el que recibió Pichu Cuéllar de manos del ex jugador rojiblanco Ablanedo tras superar a Emilín y convertirse en el futbolista más longevo en vestir la camiseta sportinguista.



De primeras los de Miguel Ángel Ramírez intentaron tener el control del esférico, pero pasado el primer cuarto de hora fue el equipo de Ramis el que manejó el juego en busca de unas ocasiones que no llegaron casi hasta el final de la primera parte.



Enric Gallego pidió penalti en una salida de Cuéllar en la que el portero abraza su cabeza y no el balón -pero el colegiado dejó seguir-, e Iván Romero firmó la más clara tras irse de Guille Rosas y picar el esférico ante el guardameta rojiblanco: Marsá evitó el posterior remate de Gallego, que entraba en boca de gol, y Rosas acabó despejando el peligro.



El paso por vestuarios espoleó al Sporting y el primero en disparar la pólvora rojiblanca fue el canterano Dani Queipo, que combinó con Pedro Díaz y Guille Rosas en el flanco derecho y acabó cruzando un balón entre las piernas de la defensa para batir a Soriano y adelantar a los locales.



Ramis mandó a calentar de inmediato a Larrea, Borja Garcés y David Rodríguez, y sacó a los dos últimos buscando más tino en un Tenerife en el que Corredera volvió a errar tras una muy buena contra de Gallego.



El conjunto insular mareó el balón de costado a costado pero pagó cara la toma de decisiones en los últimos metros, y el Sporting, encomendado ya únicamente a sentenciar a la contra, tampoco supo aprovechar los huecos a la espalda del Tete.



El último golpe de efecto lo quiso dar Ramis a diez del final dando entrada a León, Shashua y Durmisi, y fue este último el que estuvo a punto de asistir a Enric Gallego tras una pérdida de Jony, algo que no sucedió porque el centro medido del danés lo remató desviado el ariete.



El fútbol fue injusto con un Iván Romero que -en el añadido y tras ser de lo más desequilibrante de su equipo- estrelló contra el poste la última opción para empatar de su equipo.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Sporting: Cuéllar; Guille Rosas, Insua, Marsá, Cote; Juan Otero (Jony, m. 77), Pedro Díaz (Varane, m. 84), Rivera, Queipo (Aitor García, m. 84); Djuka (Jeraldino, m. 77) y Cristo (Zarfino, m. 64).

0 - Tenerife: Juan Soriano; Aitor Buñuel (Melliot, m. 67), Sipsic, Salas (León, m. 82), Nacho (Durmisi, m. 82); Teto (Garcés, m. 67), Aitor Sanz (Shashua, m. 82), José Ángel Jurado, Corredera; Iván Romero y Enric Gallego.

Gol: 1-0, M. 48: Queipo.

Árbitro: Caparrós Hernández (Colegio XX). Amonestó a los locales Insua (1'), Cuéllar (67') y Zarfino (91') y a los visitantes Salas (56') y Nacho (73').

Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga Smartbank disputado en El Molinón - Enrique Castro Quini (Gijón) ante 13.471 espectadores.