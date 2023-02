El Sporting merece más ante un Huesca que marcó con un solo tiro a puerta

El Sporting cedió un empate más, esta vez ante un Huesca que marcó su gol en el único disparo a puerta de todo el partido, en un partido en el que los rojiblancos merecieron más en especial por la segunda parte que realizaron.



El entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, no dio por buenos los ensayos realizaron durante la semana con una defensa de cuatro y volvió a alinear tres centrales y dos carrileros, con cambios en los dos laterales con la entrada de Pol Valentín y Cote en lugar de Guille Rosas, sancionado, y Diego Sánchez.



Al que si recuperó para el once inicial fue a Uros Djurdjevic tras varias jornadas suplente debido a su sequía goleadora y al que acompañará Cristo González en una pareja atacante inédita desde que Ramírez se hizo cargo del Sporting.



Visitaba El Molinón el Huesca del Cuco Ziganda, un técnico que suma sus partidos en el municipal gijonés por victorias, lo que unido a su pasado como entrenador del Real Oviedo añadía aún más morbo al ya de por sí importante existente dada la necesidad de los rojiblancos de sumar de tres en tres.



A la afición de Sporting ver a su equipo jugar en casa con cinco defensas le produce cuando menos desazón y apenas tardaron 10 minutos en hacerlo saber al entrenador y los jugadores con los primeros pitos de desaprobación.



Esos diez primeros minutos fueron de constantes pases entre los defensas y de vez en cuando un pase largo que la zaga oscense controlaba sin problema para iniciar ellos su propio ataque.



Con todo, la primera ocasión fue local en un lanzamiento de falta realizado por Cote que salió rozando la escuadra pero los pitos arreciaron cuando el Huesca se adelanta en el marcador merced a una falta lanzada por Sielva que supera a una mala colocada barrera y a Cuéllar que no llega en su estirada.



El Sporting buscó el empate y la primera ocasión llega en una jugada personal de Pol Valentín que roba en defensa se lanza al ataque y al llegar al borde del área chuta obligando a Andrés Fernández a realizar una gran parada.



El Sporting logró el empate antes del descanso también de falta lanzada por Pedro Díaz que supera la defensa y sorprende al portero del Huesca, que ni si quiera hace ademán de lanzarse a por el balón.



El Huesca se acercó en un par de ocasiones al área local pero sin crear peligro y los jugadores se retiraron a los vestuarios sin que el marcador se volviera a mover.



La actitud del Sporting en la segunda parte fue completamente diferente, salió a por el partido y se hizo dueño del balón, creando constantes ocasiones resueltas con apuros por los aragoneses que se aliaron con la suerte en dos acciones polémicas y que levantaron las protestas en la grada.



La primera fue una clara mano de Cristian Salvador dentro del área, que el árbitro ni el VAR consideraron penalti, y la segunda un gol anulado a Cristo González, por fuera de juego por milímetros.



Ziganda inició el rosario de cambios con la intención de que su equipo al menos equilibrase la posesión del balón pero los rojiblancos mantenían el control y las constantes llegadas en las que la zaga del Huesca se tenía que emplear a fondo.



Ramírez responde relevando a dos de los tres hombres de ataque -Otero y Djurdjevic por Aitor y Milovanovic- pero a medida que pasaban los minutos el empuje local fue perdiendo ímpetu, aunque el Huesca seguía sin acercarse al área local.



Los últimos minutos se jugaron en el medio campo del Huesca pero el Sporting fue incapaz de ni siquiera tirar a puerta con peligro y cede un empate más ante las protestas de los aficionados, en especial por la primera parte realizada por su equipo.



FICHA DEL PARTIDO



1 - Sporting: Cuéllar, Pol Valentín, Insúa, José Marsá (Varane m 84) Izquierdoz, Cote, Pedro Díaz, Zarfino (Queipo, m. 84), Otero (Aitor García m.70) Cristo González (Jordán Carrillo m.78) y Djurdjevic (Milovanovic, m.70).



1 - Huesca: Andrés Fernández, Andrei, Pulido, Blasco, Florian Miguel, Vilarrasa, Joaquín (Hashimo, m. 65), Cristian Salvador, Sielva (Gerard Valentín, m.65), Juan Carlos (Javi Martínez, m.56) y Kante (Obeng, m.56).



Goles: 0-1, Sielva (M.18), 1-1, Pedro Díaz (M.34).



Árbitro: Ais Reig. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Pulido (m.86) y mostró tarjetas amarillas a Florian Miguel (m.32) y Javi Martínez (m.88).



Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el terremoto de Turquía y Siria. 16.459 espectadores.