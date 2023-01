Sporting y Málaga se anulan en el regreso de Pellicer a Málaga

Sporting y Málaga se anularon y, en el regreso de Sergio Pellicer al banquillo malaguista, firmaron un empate sin goles que de poco sirve a ambos.



Sporting y Málaga llegaban a este encuentro con la necesidad de mejorar su marcha en la liga y además con entrenadores nuevos, aunque el rojiblanco ya lleva un par de encuentros al frente del equipo.



El Málaga salió dominador y en los tres primeros minutos ya había forzado dos saques de esquina aunque, ambos sin problemas para la zaga sportinguista, y fueron los locales los que primero gozaron una buena ocasión en un disparo de Pedro Díaz desde el borde del área que a punto estuvo de sorprender a Yáñez.



Los dos equipos presentaban muchas precauciones defensivas y acumulaban muchos hombres cuando no tenían el balón, lo que dificultaba las acciones ofensivas del rival, pero con los andaluces teniendo más la posesión del esférico.



Pedro Díaz volvió a probar suerte desde lejos y esta vez el balón se estrelló en la base del poste derecho, aunque Yáñez se había estirado muy bien y cubrió el lanzamiento.



Los malaguistas tenían la defensa muy adelantada y en un lanzamiento largo el Sporting acabó marcando gol por mediación de Aitor García, pero el árbitro no dio validez al tanto porque Campuzano estaba en fuera de juego en el inicio de la jugada.



La ocasión más clara para el Málaga estuvo en pies de Ramalho que se encontró con un balón que no acierta a despejar la defensa local, pero el disparo del central del conjunto andaluz acabó en córner.



Los jugadores del Sporting protestaron numerosas veces las entradas de los malagueños que Ávalos Barreira dejó en su gran mayoría sin señalar, lo que acabó enfadando al público que le despidió con una sonora pitada cuando se retiraba al descanso.



El juego se fue endureciendo hasta el punto de que en cada disputa de balón había fricciones que el árbitro no era capaz de zanjar con lo que las protestas de la grada se intensificaron.



La bronca fue notable en una acción en la que la grada consideró que Campuzano fue derribado dentro del área, pero ni el árbitro ni el VAR señaló nada.



Fueron minutos de gran intensidad por parte local a los que respondió Pellicer con los dos primeros cambios dando entrada a Febas y Rubén Castro y la siguiente acción de peligro fue visitante en un disparo lejano de Luis Muñoz al que responde Cuéllar con un buen rechace, porque estaba tapado por un gran número de jugadores.



Respondió Ramírez cambiando su dos hombres de ataque y dando entrada a Otero y Djurdjevic, titulares la mayor parte de la temporada, pero que hoy salieron desde el banquillo.



El Málaga en esta segunda parte no estaba teniendo tanto control del balón como en la primera y el partido estaba mucho más abierto con llegadas peligrosas sobre ambas porterías y a falta de buen juego el encuentro mantenía el interés por la incertidumbre en el resultado.



Jozabed desde lejos probó suerte y su disparo salió rozando el poste en unos minutos de dominio andaluz al que respondió un recién ingresado Gragera con un remate de cabeza que también salió fuera por poco.



Los dos equipos tomaron muchas precauciones en los últimos minutos, aunque a priori un punto era insuficiente para ambos.



- Ficha técnica:



0.- Sporting: Cuéllar, Guille Rosas (Pol Valentín m.83), Insúa, Izquierdoz, Jordi Pola, Diego Sánchez, Pedro Díaz, Zarfino (Gragera m.75), Aitor García (Otero m.62), Queipo (Jony m. 75) y Campuzano (Djurdjevic m.62).



0- Málaga: Yáñez, Bustinza, Ramalho, Burgos, Jiménez, Álex Gallar (Febas m.58), N´diaye, Luis Muñoz (Cristian m.74), Lago Junior (Appiah m.89), Fran Sol (Rubén Castro m.58) y Jozabed (Ramón m.89).



Árbitro: Ávalos Barreira. Mostró tarjetas amarillas a Insúa (m.16), N´diaye (m.41), Zarfino (m.64), Burgos (m.82).



Incidencias: 17.237 espectadores.