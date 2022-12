Sporting y Cartagena empatan sin goles en un partido de poder a poder

El Sporting y el Cartagena han firmado un empate en un partido intenso y con ocasiones para ambas partes pero en el que ninguno de los dos estuvo acertado de cara a gol aunque sí lucharon los 90 minutos por llevarse la victoria.



Abelardo sorprendió dando entrada en el lateral izquierdo al canterano Diego Sánchez en detrimento de Cote y a Jordán Carrillo, lo que desplazó a Otero a posición de media punta a la vez que mantuvo a Gragera en la defensa, posición que ocupó en Lugo tras la expulsión de Insua.



Los rojiblancos, animados por la victoria en Lugo, buscaban dar otra alegría a su afición y presentarse en el derbi de la próxima jornada en s mejores condiciones de las que estaban apenas hace siete días.



El Cartagena se mostró con un conjunto al que le gusta el toque de balón, pero que no rehuye los lanzamientos largos buscando la espalda de la defensa local, la línea que más dudas está ofreciendo hasta el momento.



Los cartageneros no tardaron en ponerla a prueba con una falta y un córner seguidos bien resueltos por la zaga gijonesa.



El partido se inició así de manera prometedora para los aficionados porque en pocos minutos se habían producido varias ocasiones en ambas porterías y el balón rondaba a menudo las dos áreas.



Carrillo se jugó solo una contra chutando fuera cuando tenía varios compañeros en los que apoyarse desperdiciando una nueva contra para su equipo hasta que poco a poco el Cartagena, comandado por De Blasis, comenzó a controlar más el balón.



Los cartageneros no supieron aprovechar varias ocasiones a balón parado que o bien remataron fuera o fueron solventadas con acierto por los gijoneses con lo que el partido llegó al descanso sin que se hubiera movido el marcador.



La salida del Sporting en la segunda parte fue mucho más intensa y los primeros minutos fueron suyos, con dos ocasiones a disparos de Carrillo y de Otero, cuyo disparo se estrelló en el larguero.



El Cartagena seguía tratando de sorprender con balones largos pero tanto Gragera como Izquierdo resolvían con acierto y los intentos quedaban en nada, todo lo contrario que los del Sporting que si creaban peligro.



Djurdjevic quebró a Alcalá y se plantó solo ante Aaron, pero su disparo cruzado fue detenido en dos tiempos por el portero cartagenero frustrando una nueva ocasión.



Carrión fue el primero en mover el banquillo, pero Abelardo respondió de manera inmediata dando entrada a Aitor García por un agotado Jony, un hombre al que la afición espera volver a ver en su mejor versión, lo que las lesiones le están impidiendo hasta el momento.



El Sporting se fue decididamente a por el partido, pero el Cartagena esperaba agazapado atrás los ataques locales esperando poder sorprender en una contra con la defensa adelantada, lo que deparó unos minutos finales de gran emoción porque cualquiera podía llevarse la victoria.



El Cartagena la tuvo en un remate de Ortuño que se estrelló en la cruceta y los rojiblancos en una falta al borde del área lanzada por Otero directamente fuera.

FINAL | 0-0 | Se acaba el partido en El Molinón.



Ficha del partido

0.- Sporting: Mariño, Guille Rosas, Gragera, Izquierdoz, Diego Sánchez, Christian Rivera, Zarfino (Nacho Martín m, 85), Otero, Jordán Carrillo (Milovanovic m, 85), Jony (Aitor García m,67) y Djurdjevic (Cristo González m,78)



0.- Cartagena: Aarón, Calero, Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic, Tejera (Jairo m. 61), Musto, De Blasis (Sangalli m,79), Jansson (Borja Valle m, 71), Feuillassier (Mikel Rico m,61) y Sadiku (Ortuño m, 71)



Árbitro: Moreno Aragón. Mostró tarjetas amarillas a Alcalá (m.11), Djurdjevic (m, 41),, Datkovic (m, 87), Nacho Martín (m,90), Otero (m,90)



Incidencias: 15.795 espectadores.