Sivera y Ratti deciden en Mendizorroza

Antonio Sivera y Nico Ratti, porteros del Alavés y el Andorra, decidieron este lunes al desbaratar las pocas ocasiones de ambos conjuntos, que acabaron con un empate 0-0 en un choque en el que el VAR anuló con polémica un gol de los locales, que perdieron la ocasión de agarrarse a la zona de ascenso directo a LaLiga Santander.



Los dos conjuntos sumaron su tercera jornada consecutiva sin goles encajados tras un duelo en el que los de Eder Sarabia tuvieron más protagonismo en la primera parte, mientras que los albiazules dieron un paso al frente en la segunda mitad.



El conjunto andorrano no tuvo prisa para llegar con balón a la portería rival y buscó superar la presión de los locales, que en un principio entregaron la pelota a su rival.



Los de Eder Sarabia, mientras tanto, atraían a los vascos para buscar la velocidad por abajo con laterales largos que alcanzaban la línea de fondo.



El ritmo no fue muy alto y sólo subía revoluciones cuando los locales recuperaban el esférico, pero volvían a descender cuando los del Principado se hacían de nuevo con la posesión.



En el primer cuarto de hora apenas hubo ocasiones, tan solo dos cabezazos visitantes que se fueron arriba tras dos llegadas por banda izquierda que culminaron Álex Pastor y Carlos Martínez.



El Alavés, por su parte, estuvo sólido atrás y en la primera posesión larga que tuvo encontró un disparo de Jason Remeseiro desde la frontal a los 21 minutos que tuvo que despejar Nico Ratti.



Antonio Sivera también apareció para desbaratar la ocasión más clara del Andorra con un testarazo de Mika Mármol, que se encontró con el guante del guardameta alicantino.



El VAR anuló el gol de Jason Remeseiro en el 35, que estaba adelantado por unos centímetros antes de recibir el pase de Miguel De la Fuente.



Esto no cambió el guion de partido. Los pirenaicos siguieron combinando y tuvieron más éxito cuando imprimían velocidad a sus acciones. Sivera volvió a aparecer con una mano salvadora que evitó que el marcador se moviera en una primera mitad con protagonismo andorrano, pero con poco peligro generado.



El Glorioso aguardó también su momento y se acercó a la meta visitante sin éxito.



La entrada de Javi López en la segunda mitad mejoró a los vitorianos. El canario fue más incisivo en la banda izquierda y estuvo a punto de superar al portero visitante tras un jugada trompicada que acabó con un autopase del canterano que olió el gol.



Y es que el partido había cambiado. El Alavés dio un paso al frente y logró empujar algo más atrás al Andorra, que dejó de estar tan fino y se encontró con la velocidad y agresividad de los locales.



Miguel De la Fuente fue protagonista con una gran ocasión al contraataque y con la reclamación de un penalti por un agarrón dentro del área que se saldó con tarjeta amarilla para el delantero alavesista.



El centro del campo, liderado por Héctor Hevel, no brilló tanto como en la primera parte y mucha culpa de ello fue la puesta en escena de los locales tras pasar por vestuarios.



A pesar de todo, Antonio Sivera tuvo que aparecer para evitar el tanto visitante en la única llegada clara de los del Principado, que jugaron más tiempo en horizontal que en vertical.



- Ficha técnica:



0 - Alavés: Sivera; Duarte, Sedlar, Abqar (Javi López, min.46), Tenaglia; Blanco (Benavídez, min.89), Salva Sevilla (Moya, min.78); Guridi, Rioja, Jason (Alkain, min.78); y Miguel (Sylla, min.71).



0 - Andorra: Ratti; Alti, Pastor, Mika Mármol, Pampín; Aguado, Molina (Gil, min.71), Héctor (Valle, min.82); Germán (Jacobo, min.71), Bundu (Izquierdo, min.81) y Carlos (Bakis, min.64).



Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Sevilla (min.42), Miguel (min.63) y Duarte (min.75), y a los visitantes Martínez (min.43) y Bakis (min.65)



Incidencias: Partido correspondiente a trigesimoquinta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 12.311 espectadores, varios del equipo rival.