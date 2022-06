Rubén De la Barrera deja el Albacete tras devolverlo a Segunda

Rubén De la Barrera, el técnico que ha logrado el ascenso a Segunda División del Albacete Balompié, no continuará como entrenador blanco la próxima temporada y renuncia al año de contrato que le quedaba, según ha anunciado el club albaceteño en un comunicado.

"Una vez concluida la temporada y conseguido el objetivo de la misma, el regreso a Segunda División, el Albacete Balompié y Rubén de la Barrera mantuvieron a lo largo del día de ayer un largo encuentro con el objetivo de analizar cómo había discurrido la campaña", han indicado el club.

Asimismo, ha detallado que el propósito de esta reunión era "evaluar la situación presente y futura del equipo", y ha explicado que el encuentro finalizó con la decisión "de ambas partes" de que "lo más conveniente sería separar sus caminos y poner fin a la etapa de Rubén de la Barrera en el Carlos Belmonte".

El técnico gallego, que quedará para siempre en la historia de la institución manchega por haber ascendido a su primer equipo masculino a Segunda División, "renuncia al año de contrato" que le restaba. El Albacete Balompié ha ensalzado "la profesionalidad, el compromiso y el buen hacer" de Rubén de la Barrera "durante esta inolvidable temporada", a la vez que le ha deseado "la mayor de las suertes en sus próximos retos deportivos".

"La decisión no ha sido nada sencilla. No es fácil para mí dejar un Club en el que no he sido feliz, sino lo siguiente. Pero entiendo que renunciar al año de contrato que me unía al Albacete Balompié era lo mejor para mí y para el propio Albacete Balompié.

Llegué a tierras manchegas con el objetivo de ayudar a que el Belmonte volviese a albergar partidos de fútbol profesional y me marcho con la satisfacción del deber cumplido. Y lo hemos conseguido gracias al trabajo, a la insistencia, al empeño y a la familia que desde el primer momento se instauró en el vestuario y a la unión que existió en todo momento con cada uno de los empleados de la entidad.

Sin un staff al que siempre admiraré nunca hubiésemos conseguido este objetivo, trabajar con ellos cada día ha sido un regalo para mí; quiero agradecer su fútbol y su esfuerzo a cada uno de los jugadores que he tenido; y quiero ensalzar la predisposición al trabajo y el buen rollo que existió con médicos, fisios, utilleros, delegados, personal de mantenimiento…

Este año quedará para siempre en mi recuerdo. Desearé siempre lo mejor al Albacete y a su gente. Nunca os olvidaré. ¡Aúpa Alba!"