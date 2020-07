Richard Barral: "No hay ninguna razón para que se haya tomado esta decisión"

El Deportivo ha abogado por la repetición de la última jornada de LaLiga SmartBank al no haberse celebrado en horario unificado por la suspensión de su partido con el Fuenlabrada, o que se le mantenga a él y el Numancia, también descendido, en Segunda División.

El asesor deportivo del club gallego Richard Barral ha comparecido en una rueda de prensa telemática en la que ha indicado que, "en primer lugar lo que va a pedir el Deportivo es la repetición de la jornada, porque se han vulnerado todos los principios de equidad, de competitividad y de limpieza, de fair play y de todo".

"Nadie en su sano juicio puede discutir que lo que se ha hecho ha estado mal. Si las dos últimas jornadas se hacen a la misma hora es por algo", defendió. "Tenemos que ir a una situación de equidad, que nadie sea perjudicado, y sería que el Deportivo y el Numancia permanezcan y por arriba, un playoff de más equipos con Elche, el Fuenlabrada y el Rayo. Pero esto no puede quedar así. No hay razón ni legal, ni moral ni ética para que se haya tomado esta decisión", declaró.

Barral indicó que "cuando no es fácil tomar una decisión inmediata" lo normal habría sido la "suspensión de la jornada" y tomarse un tiempo de "24-48 horas" para "pensar fríamente" qué hacer. "Pero han hecho lo peor que se puede hacer: jugar la jornada normal y no el Deportivo-Fuenlabrada. No tiene ningún tipo de defensa", advirtió el responsable del área deportiva, que consideró que la decisión adoptada por LaLiga, Federación Española de Fútbol y Consejo Superior de Deportes ha sido un "esperpento total".

Barral aseguró que el Deportivo no está "pensando en una planificación en Segunda B" porque consideran que les "van a dar la razón" y van a ser "equipo de Segunda". "Si no, pienso que sería uno de los acontecimientos más graves en la historia de LaLiga, que considero que es la mejor o de las dos o tres mejores del mundo y no se puede permitir este error", expuso.

Además, aseguró que LaLiga en un primer momento les trasladó que eran "partidarios de la suspensión de la jornada", pero después llegaron al acuerdo con la Federación para que se jugaran todos los partidos excepto el del Deportivo. "En ese momento, antes de que empiecen los partidos, nosotros hacemos un comunicado de protesta para que no nos achacaran después que íbamos de ventajistas. Entiendo que hay equipos que ahora se puedan sentir perjudicados si se repite la jornada y la solución es muy fácil para que no perjudique a nadie", insistió en alusión a la permanencia de su equipo.

Al mismo tiempo, abogó por "llegar al fondo y depurar responsabilidades" sobre los casos de COVID-19 del Fuenlabrada y su viaje a A Coruña a pesar de que el sábado un jugador y tres miembros del equipo, que se quedaron en Madrid, habían dado positivo: "Es un tema muy serio y ha finalizado en algo rocambolesco". Barral sentenció que el Deportivo "solamente" va a aceptar la "repetición de toda la jornada" y, "si eso no es posible, porque algún club se sienta agraviado", que se decrete la permanencia del club gallego y el Numancia en la categoría de plata. "No hay otra. Tiene que haber una resolución rápida y están muy claras, no hay mucho que pensar", concluyó.