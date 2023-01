El Sporting gana al Zaragoza y se reencuentra con la victoria tres partidos después

Un gol del canterano Daniel Queipo, a los tres minutos de juego, dio la victoria al Sporting ante un Zaragoza que a los cinco minutos se quedó con un hombre menos y jugó el último cuarto de hora con nueve, demasiados obstáculos para impedir un debut victorioso en Liga de Miguel Ángel Ramírez.



El nuevo técnico rojiblanco afrontaba su primer examen en la Liga ante un rival que también transita por la zona baja de la clasificación, sin siete jugadores del primer equipo tras las bajas a última hora de Gragera y Zarfino.

Tras el encuentro de Copa del pasado miércoles ante el Valencia, que Ramírez dirigió con tan solo un entrenamiento con su nuevo equipo, el entrenador canario apostó por cinco defensas y un doble pivote, con un hombre de corte defensivo como Christian Rivera y otro creador como Pedro Díaz.



Ante la sequía goleadora de Djurdjevic, Ramírez alineó a Campuzano por delante de Cristo González y Milovanovic, que llevan más goles que él, y ante la ausencia de Otero por sanción, se decantó por Aitor García, un jugador capaz de lo mejor y lo peor en un mismo partido.



Por su parte, el Zaragoza también llegaba con bajas sensibles, ya que Escribá no pudo contar con Fran Gámez y Bermejo, pero su trayectoria en las últimas jornadas era mucho mejor que la del Sporting pues sólo había perdido un partido de los últimos ocho.



A los gijoneses se les puso el partido de cara nada más empezar ya que, cuando apenas se había cumplido el minuto tres, Diego Sánchez culminó culminó una internada con un centro al punto de penalti, donde apareció Dani Queipo para batir a Cristian Álvarez con un disparo a media altura.



Apenas dos minutos después, el Zaragoza se quedó con uno menos tras la expulsión de Alarcón por una dura entrada al propio Queipo, que el árbitro en un principio solo había sancionado con tarjeta amarilla, pero cambió de criterio a estancias del VAR.



El damnificado de este doble contratiempo fue Puche al que Escribá sacrificó dando entrada a Jaume, pero el dominio rojiblanco fue total durante prácticamente toda la primera parte, a excepción de una contra aragonesa que a punto estuvo de aprovechar Mollejo, pero se lo impidió una gran parada de Cuéllar.



López Toca y el VAR se ganaron la bronca de los aficionados al anular el segundo gol local, transformado por Campuzano de cabeza, al pitar una falta de Izquierdoz a Mollejo, que se había producido previamente en una zona muy alejada de donde se encontraba el balón.



El VAR tampoco consideró penalti una acción en la que un defensa maño tocó el balón con el brazo dentro del área, lo que provocó nuevas protestas de la grada y los jugadores locales.



El juego no cambió en la segunda parte con un Sporting dueño del balón aunque sin crear ocasiones y un Zaragoza que, con diez jugadores, se replegaba muy bien y buscaba sorprender en una contra, pero ni uno ni otro equipo lograban crear peligro.



Llegaron los cambios en los dos equipos pero sin que la tónica variase mucho aunque con el transcurso del tiempo el Sporting se hizo más conservador y el Zaragoza un poco más ambicioso a pesar de quedarse con otro hombre menos tras la segunda amarilla a Nieto, en una entrada a Christian Rivera cuando quedaba un cuarto de hora por jugarse.



En una situación de clara superioridad numérica el Sporting volvió a dar muestras de su falta de gol porque no supo aprovechar ninguna de las llegadas que tuvo y el marcador no se movió.

FICHA DEL PARTIDO:

1.- Sporting: Cuéllar, Guille Rosas, Izquierdoz, Jordi Pola (Pol Valentín m.83), Insúa, Diego Sánchez, Christian Rivera (Varane m.83), Pedro Díaz, Campuzano (Cristo González m.61), Queipo (Jordán Carrillo m.73) y Aitor García (Djurdjevic m.73)

0.- Zaragoza: Cristian Álvarez, Larra, Francés, Jair Jr., Nieto, Puche (Jaume, m.11), Francho (Zapater m.69), Alarcón, Vada (Manu Molina m.69), Iván (Giuliano m.45) y Mollejo (Gabi m.79)

Goles: 1-0, m.3: Queipo.

Árbitro: López Toca. Expulsó tras consultar con él VAR a Alarcón por una dura entrada por detrás a Queipo (m.5) y por doble tarjeta amarilla a Nieto (m.76) y mostró tarjetas amarillas a Campuzano (m.33), Jaume (m.57) y Jair JR. (m.90).

Incidencias: Partido disputado en El Molinón ante 16.533 espectadores.