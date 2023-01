El Eibar sufre para mantener el liderato en un final de locura

El Eibar está en una racha imparable, en la que todo le sale a pedir de boca, y este domingo derrotó al Málaga (2-1) en un partido trepidante en los últimos minutos con un gol en el 90 de Berrocal que le permite mantener el liderato. A pesar de la diferencia en la tabla, el Eibar no salió en absoluto confiado sabedor de la calidad que atesora la plantilla del Málaga aunque está en zona descenso.

El primer aviso local se produjo en el minuto 10 con un disparo a bocajarro de Tejero que se fue ligeramente alto y en el 18 la presión de Stoichkov casi obtiene fruto, ya que el guardameta del equipo malacitano no pudo atajar bien el balón y el delantero armero se lo llevó y disparó al cuerpo de Rubén Yáñez.

El Málaga no se rindió y en el minuto 22 una buena jugada visitante culminó con un cabezazo a bocajarro de Chavarría que detuvo bien Luca Zidane, pero diez minutos después Stocihkov aprovechó una mala cesión defensiva para irse por velocidad y cruzar muy bien el esférico pegado al poste izquierdo y fuera del alcance de Yáñez.

N´diaye, en el minuto 37, se quedó solo ante Zidane y firmó un fuerte chut que salió ligeramente desviado. Comenzó fuerte el Eibar la segunda mitad ante un Málaga que capeó como pudo el temporal y poco a poco comenzó a acercarse con peligro al área local. En el minuto 59, el recién entrado Lago Junior estuvo a punto de sorprender a Zidane, que se tuvo que emplear a fondo para detener su tiro cercano.

El Málaga insistió sabedor de que se le iba el partido, pero los locales no estaban apurados en defensa. En el minuto 86 el árbitro anuló un gol de Fran Sol, exjugador armero, por fuera de juego, pero en el 88 un tiro de Burgos entró como un obús y supuso el empate para el Málaga.

Poco duró la alegría visitante porque en la siguiente jugada, en el minuto 90, Berrocal peinó un balón tras un saque de esquina y firmó el 2-1 definitivo.

FICHA DEL PARTIDO

2. Eibar: Luca Zidane, Tejero, Berrocal, Arbilla, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus, Corpas (Vadillo, m. 80), Muñoz (Venancio, m. 93), Rahmani (Quique González, m. 80) y Stoichkov (Bautista, m. 71).

1. Málaga: Rubén Yáñez. Jonás Ramalho, Burgos, Juande, Javi Jiménez, Aleix Febas (Luis Muñoz, m. 72), Jozabed (Lago Junior, m. 55). N´diaye, Fran Villalba (Fran Sol, m. 84), Chavarria (Appiah, m. 84) y Rubén Castro (Gallar, m. 72).

Goles: 1-0, m.32: Stoichkov. 1-1, m.88: Burgos. 2-1, m.90: Berrocal.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro). Amonestó a Juande, Burgoa, N´diaye, Rahmani y Matheus.

Incidencias: partido de la vigésima tercera jornada disputado en Ipurúa ante 5.196 espectadores.