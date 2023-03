El Eibar gana por la mínima y es líder provisional

El Eibar se coloca momentáneamente como líder de LaLiga SmartBank, a la espera del encuentro de la UD Las Palmas, gracias a un solitario gol de Bautista en la primera mitad que dio este sábado los tres puntos al conjunto armero en un partido práctico ante un Burgos (1-0) que lo intentó, pero que se vio impotente para proponer en ataque.



Comienzo esperado del choque, con un Eibar más ofensivo y un Burgos con una ordenada defensa, que impedía que se colara ningún balón. En el minuto 8 llegó la primera jugada de peligro, con un pase de Corpas, que cede a Stoichkov, quien en carrera remata fuerte y detiene Caro, el rechace llega a Nolaskoain, que lanza de seguido un fuerte disparo y nueva espectacular parada de Caro.



El Eibar advertía pronto, de que quería el gol lo antes posible. Stoichkov y Rahmani proponían jugadas de peligro cada vez que tocaban el esférico.

Pero fue Matheus en el minuto 15 el que lanzó un centro envenenado, que remató delante de la portería Rahmani y obligó a una estirada de Caro, para sacar el balón cuando ya se colaba. El Burgos se multiplicaba en defensa, ante un Eibar que buscaba resolver por la vía rápida.



Siguieron insistiendo los armeros, con un saque de falta directo de Arbilla, que volvió a detener Caro. Vendaval del equipo local en ataque, pero el Burgos no se ponía nervioso. Partido vistoso entre dos equipos que jugaban sin ningún tipo de reparo. En el minuto 22 fue Rahmani, el que disparó desde lejos un tiro que salió rozando el poste izquierdo.



Para el Burgos las ocasiones se sucedían al contragolpe, en el minuto 25 Artola estuvo a punto de llegar a un balón que le quitó debajo de las botas Luca Zidane.



Caro volvió a salvar al Burgos en el minuto 26 al detener un tiro con toda la intención de Jon Bautista, que iba a portería. El Burgos volvió a avisar en el minuto 30 con un disparo de Gaspar, que detuvo sin problemas Luca.



Pero finalmente el primer gol del Eibar llegó a balón parado, tras un saque de esquina de Matheus y Jon Bautista cabeceó espectacularmente a la base del poste derecho lejos del alcance de Caro. El Eibar rompía tras el enésimo intento la férrea defensa del Burgos. Pero los visitantes no habían dicho su última palabra y en el minuto 42 Atienza disparó un balón desde el centro del área que detuvo magistralmente Luca.



La segunda parte arrancó de manera parecida con un Eibar más ofensivo y buscando desde el comienzo ampliar la distancia y un Burgos a la expectativa. Fueron los castellanos los que probaron por vez primera a balón parado con un saque de falta de Curro y Goldar llegó al balón, pero lo mandó muy elevado.



En el minuto 58 Bautista enganchó un potente tiro que Caro tuvo que desviar a saque de esquina. Poco a poco el cuadro armero trataba de dormir el partido, sabedor de que la ventaja mínima le valía para acabar como líder provisional. El Burgos lo intentaba, pero tampoco le sobraban ideas en ataque para poner en grandes apuros a Luca Zidane.



El encuentro entró en un período de estancamiento, que favorecía a un Eibar que seguía por delante. En el minuto 83 Gaspar disparó desde lejos, pero mandó el balón a las nubes. En el 83 fue Atienza quien lo intentó también desde larga distancia, pero su tiro salió desviado. Fue la última salva de un Burgos, que ya no pudo hacer más, ante un Eibar pragmático.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Eibar: Luca, Sergio, Venancio, Berrocal, Arbilla, Nolaskoain, Matheus, Corpas (Aketxe. m. 75), Stoichkov (Muñoz, m. 60), Rahmani (Quique, m.75) y Bautista (Blanco Leschuk., m. 75).

0 - Burgos: Caro, Areso, Córdoba (Valcarce, m. 70), Goldar, Fran García, Navarro (Mumo, m. 58), Elgezabal, Atienza, Curro (Castel, m. 70), Artola (Bermejo, m. 58 (Hernández, m. 86)) y Gaspar.

Gol: 1-0, m. 33. Bautista.

Arbitraje: El colegiado Iván Caparrós del Comité Valenciano. Amonestó en el minuto 15 a Matheus. En el 54 fue Navarro el que vio la cartulina amarilla. En el 74 amonestó a Nolaskoain y en el 94 a Gaspar.

Incidencias: Lleno en Ipurua, con asistencia de 5950 espectadores, entre ellos más de 300 aficionados del Burgos, que animaron en las gradas del estadio armero. Antes del comienzo del encuentro el jugador del Burgos y exarmero, Miguel Ángel Atienza, fue premiado por la Peña Eskozia La Brava como jugador más bravo de la temporada 2021-22, recibiendo un trofeo y una txapela.