Las Palmas deja de ser invicto tras perder en Huesca

El Huesca, que se defendió con uñas y dientes durante todo el partido y que llegó a tener a todo el equipo plantado delante de su portería, infligió este sábado la primera derrota del curso al líder de LaLiga SmartBank, la UD Las Palmas (1-0), que, pese a la abrumadora superioridad con el balón, no supo perforar la portería oscense.



Los dos equipos, con varios cambios en la alineación respecto a la última jornada, se tomaron el principio del partido con mucha parsimonia, aunque intentaba elaborar más las jugadas el equipo insular, que tenía más la posesión del balón y quería llegar hasta el área local con muchos pases, pero sin nadie para definir las jugadas.



El Huesca, con pocos pases, se plantaba en el área visitante especialmente por la banda derecha por medio de Gerard Valentín, que se prodigó en varias incursiones con peligro y con centros para que rematara Carrillo, como hizo en el minuto 14 para batir a Valles y adelantar al Huesca en el marcador ante un rival que seguía dormido.



La UD Las Palmas tuvo todo el tiempo el balón en sus pies y jugó en el área local, sobre todo por la banda derecha, pero fue estéril porque el Huesca se defendió bien y no pasó apuros Andrés Fernández con la defensa tan poblada y solidaria que tuvo delante en todo momento cerrando el paso a cualquier pase que llegara al área pequeña.



La primera parte fue un monólogo del equipo canario con un 82 % de posesión y 387 pases por el 18 % y 85 del Huesca. Los insulares no encontraron los huecos y cayeron una y otra vez en la telaraña en la que le envolvió el conjunto oscense. El líder nunca tuvo una ocasión clara para batir al portero local, mientras que el Huesca, fiel a su estilo y defendiendo con el equipo por delante del portero, aprovechó la única ocasión que tuvo.



Tras el descanso las cosas siguieron igual, con la posesión total del balón del equipo insular y un Huesca corriendo tras el balón y que, cuando recuperaba, no le duraba ni dos pases. El conjunto visitante se empeñó en llegar con el balón controlado hasta la raya de gol, pero sin crear ningún peligro, ni siquiera con los innumerables saques de esquina de que dispùso durante todo el partido.



Los cambios en la UD Las Palmas tampoco resolvieron los problemas ofensivos de su equipo, ya que siguió todo igual, con abuso de pases y sin ningún otro recurso como disparos, y con un Huesca que también cambió jugadores para fortalecer todavía más la defensa con hombres más frescos que siguieron defendiéndose hasta el pitido final.

FICHA DEL PARTIDO

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; C. Salvador (Vilarrasa, m. 84), Kento, Gerard Valentin (Tomeo, m. 77), M. Mateu (Escriche, m. 84); Juan Carlos (Timor, m. 77), y Carrillo (Kanté, m. 62).



0 - UD Las Palmas: A. Valles; Alex Suárez (Lemos, m. 46), Curbelo, Coco, Cardona (Benito, m. 77); Alvaro (Pejiño, m. 62), Fabio (Moleiro, m. 46), Viera, Mfulu, Oscar (Vitolo, m. 75); y Marc.



Gol: 1-0, m. 14, Carrillo;



Arbitro: González Esteban (Comité Vasco). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a ; y por parte de la UD Las Palmas a Fabio, A. Suárez, Moleiro, Marc,



Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Smartbank entre la SD Huesca y la UD Las Palmas disputado en el estadio del Alcoraz ante 6.018 espectadores. E