Reparto de puntos entre Burgos y Albacete, equipos revelación de Segunda

Un gol de Matos para el Burgos, cuando el público empezaba a desfilar, ha privado al Albacete de un triunfo en su visita al Plantío que rozaba desde el minuto 77, cuando los castellano-manchegos se adelantaron por medio de Olaetxea y tuvieron ocasiones de cerrar el partido.



No lo tuvo fácil el Burgos, que rescató sobre la bocina un punto con su estilo, a la contra y en velocidad, pero que no le sirve para atacar los puestos que dan derecho a jugar la promoción por el ascenso donde sí se encuentra el Albacete.



Tras un arranque con sucesivos intercambios entre ambos equipos, el Burgos fue acercándose al área de Bernabé pero sin mucho peligro por falta de precisión y sin un estilo claro de juego.

Transcurridos veinte minutos de juego, una entrada de Atienza sobre Maikel Mesa pudo dejar al Burgos con diez jugadores y mucho partido por delante, pero el colegiado López Toca, con ayuda del VAR, anuló la tarjeta roja y la amonestación quedó en amarilla para el mediocentro blanquinegro.



Tuvo que esperar el Albacete casi media hora para llegar al área de José Antonio Caro, en una jugada embarullada dentro del área en la que los castellano-manchegos no encontraron un rematador y la zaga terminó despejando ese balón.



Cuando el tiempo estaba a punto de cumplirse en su primera mitad, llegó la ocasión más clara del partido con el visitante Dubasin, que dejó sentado a Caro y dio un pase en boca de gol a su compañero Higinio, pero su remate golpeó en Grego Sierra, que defendió la portería para evitar el tanto visitante.



Tras el descanso, el Burgos salió con mucha intención de gol pero no se entendió el equipo en un disparo de Matos que se marchó por muy poco. Cincuenta y cinco minutos tardó el Burgos en disparar a puerta, una demostración del escaso juego que ambos equipos desplegaron en el césped de El Plantío.



Subió líneas el conjunto de Julián Calero para intentar recuperar el balón y pillar desprevenido a los visitantes, y en uno de esos robos se produjo un potente disparo de Gaspar Campos desde la medialuna que Bernabé detuvo en dos tiempos.



La imagen de ambos equipos mejoró respecto a la primera parte y el Burgos intentó hacer daño a la contra, pero tan solo en una de las jugadas consiguió disparar sin excesivo peligro.



Ambos porteros se probaron. Primero Caro evitó un disparo de Dubasin y después fue Gaspar Campos el que probó a Bernabé. Los dos equipos se acercaban a la portería y el gol se presentía en una u otra portería.



Fue Olaetxea el que adelantó al Albacete Balompie tras un gran centro desde la banda que primero encontró a Duba, pero que acabó cayendo sobre la incorporación de un Olaetxea que la mandó al fondo de la red.



Los cambios desequilibraron un poco al Burgos que estuvo a punto de ver cómo Higinio casi hizo el segundo. Fueron minutos de mucho sufrimiento para los locales, pero cuando consiguió encadenar más de tres pases consecutivos consiguió empatar el partido.



En el descuento, llegó como un rayo Matos desde atrás sobre un centro de Valcarce y el lateral colocó el balón sobre el fondo de la portería para igualar el partido cuando todo parecía perdido. El empate sirve al Burgos para no perder la estela del Albacete, un punto por encima, perno insuficiente para adelantarlo.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Burgos CF: Caro; Areso (Raúl Navarro min 80), Córdoba, Goldar, Grego Sierra (Valcarce min 80), Matos; Bermejo (Mourad min 80), Elgezabal, Atienza (Mumo min 70), Gaspar Campos (Juan Hernández min 88) y Curro.

1 - Albacete Balompié: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Boyomo, Glauder, Julio Alonso; Dubasin, Olaetxea, Riki, Maikel Mesa (Ros min 65); Juanma (Escriche min 65) y Higinio.

Goles: 0-1 M.77: Olaetxea. 1-1 M.90: Matos.

Árbitro: López Toca (comité cántabro). Amonestó por el equipo local a Atienza (min 22), Elgezabal (min 85) y por los visitantes a Boyomo (min 33), Gaulder (min 49), Higinio (min 51), Dubasin (min 69). Expulsó al preparador físico del Burgos Alberto Ginés y al auxiliar del Albacete, Iván Cabezudo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la LigaSmartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 10.832 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. El presidente del Burgos CF hizo entrega de una camiseta conmemorativa a Mumo por sus cien partidos con el conjunto blanquinegro.