Reparto de puntos en el derbi aragonés en un duelo con poco fútbol

El Huesca y el Zaragoza firmaron tablas en el derbi aragonés (1-1) con reparto de puntos y de expulsiones, y en el que el Huesca buscó más la victoria ante un Zaragoza muy conformista, que dio por bueno el empate.



Tuvo más la posesión el Zaragoza que el Huesca en los inicios del partido aunque fue un dominio territorial del equipo blanquillo que llegaba fácil hasta los tres cuartos del campo, ya que en el área local los defensas azulgranas estuvieron siempre muy atentos a los movimientos de los atacantes rivales.

La primera ocasión de gol del partido llegaría en el minuto 13 en un disparo de Obeng que repelió al campo el poste en una buena contra del Huesca, que es lo que mejor hizo a lo largo del partido, siempre con sus señas de identidad de tener un buen bloque defensivo y bien armado y saliendo en contraataques muy rápidos para coger descolocado al equipo rival.



El partido tomó un cariz distinto cuando el capitán del Huesca Jorge Pulido fue expulsado en el minuto 29 por una entrada a Giuliano, y a los tres minutos Bebé con un disparo raso y cruzado batió a Andrés Fernández, con lo que se le ponía complicado el partido a los oscenses.



El partido se calentó y el siguiente en pagarlo fue el capitán del Zaragoza con la expulsión de Zapater por una entrada a Sielva, con lo que los dos equipos se quedaron con diez jugadores en un partido abierto y bronco, y con muchos minutos por delante en el que el fútbol brillaba por su ausencia.



En el tiempo de descuento de la primera parte un disparo raso de Timor desde fuera del área lo despejó corto Alvarez y el rechace lo aprovechó Obeng, para empatar el partido que dejaba todo en tablas para afrontar la segunda mitad con todo por decidir.



Salió mejor en la segunda parte el Huesca y dio un aviso en el minuto 48 el equipo oscense con varios disparos dentro del área pequeña que sacaron los defensores zaragocistas con apuros, desbaratando el peligro como pudieron con alguna duda de su portero Alvarez en sus intervenciones.

El Huesca dominó más entrando sobre todo por las dos bandas al Zaragoza que dio muestras de un mayor cansancio, y con poca ambición de cara a la portería contraria mostrándose conforme con el empate, algo que no quiso el Huesca aunque no pudo evitarlo a pesar de buscarlo con ahinco.



En el ecuador de la segunda mitad del partido, el Huesca bajó su ritmo y el Zaragoza respiró más tranquilo entrando el partido en una fase muy poco vistosa con el equipo local más volcado sobre el área rival pero con pocas ideas y el Zaragoza intentando no cometer errores que le pudieran costar el partido.



Los cambios de jugadores en los dos equipos no dieron mejor resultado y todo siguió igual con llegadas del Huesca al área rival y con algunos disparos con cierto peligro que salieron altos por medio de Timor en el minuto 76, y de Hashimoto en el 85 y con el Zaragoza defendiéndose hasta el final para conservar un punto.

Ficha del partido

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Sielva (Hashimoto, m.79) Timor, Gerard Valentín (Javi Martínez, m. 88), Juan Carlos (Marc Mateu, m. 79) Joaquín (Rubén Pulido, m. 30), y Obeng (Kanté, m. 88).



1 - Real Zaragoza: Alvarez; Fran Gámez, Francés, Jair Jr., Nieto; Vada (Bermejo, m. 77), Francho, Zapater, Bebé (Eugeni, m. 77); Giuliano, (Gueye, m. 83) y Puche (Alarcón, m. 46).



Goles: 0-1, m. 32, Bebé; 1-1, m. 45+3, Obeng;



Árbitro: López Toca (Comité Territorial Cántabro). Mostró tarjeta roja directa por parte del Huesca a Jorge Pulido, minuto 29; y por parte del Real Zaragoza a Bebé, Francho, y roja directa a Zapater. minuto 36.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Liga Smartbank entre la SD Huesca y el Real Zaragoza disputado en el estadio del Alcoraz ante 8.443 espectadores.