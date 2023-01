Reparto de puntos en el Alcoraz entre Huesca y Albacete

El Huesca no pudo vencer al Albacete este lunes en el Alcoraz y se tuvo que conformar con un empate (1-1) en un flojo encuentro de los azulgranas que se vieron superados por los manchegos, que dominaron y tuvieron mejores ocasiones de gol.



Comenzó mejor en el partido el Albacete llevando la iniciativa en el juego y llegando al área local con más facilidad y peligro con un disparo peligroso de Fuster en el minuto 11 que dio el balón en el lateral de la portería, y con el Huesca dejando el balón al Albacete defendiendo y contragolpeando cuando podía.



El partido en la primera parte fue tan frío como la noche en el Alcoraz y tan sólo la igualdad y la presión fueron las tónicas dominantes sin que ningún equipo elaborara fútbol, ni se crearan ocasiones claras de gol en ninguna de las dos áreas, al no existir el juego en el centro del campo.



A partir del ecuador de los primeros cuarenta y cinco primeros minutos el equipo oscense inyectó más intensidad al juego presionando y llegando por la banda derecha con Gerard Valentín, llegando con facilidad hasta la portería de un Bernabé que vio como en el minuto 22 Kanté y en el 27 el propio Valentín pudieron inaugurar el marcador.



Desde el minuto 30 el Albacete volvió otra vez a tomar el mando del partido y a llegar con facilidad al área oscense con un gran disparo de Juanma colocado a la escuadra izquierda de Andrés Fernández, que despejó en una gran intervención al córner que a la postre supondría el gol del Albacete al coger un rechace dentro del área local y colocar Higinio el balón a media altura a la derecha de Andrés Fernández.



En la primera parte fue más eficaz y más completo el conjunto manchego al tener más posesión y más disparos a puerta mientras que el Huesca el balón lo conducía directamente desde la defensa a la delantera sin elaborar el juego confiando en el su estilete, Gerard Valentín.



Nada más comenzar la segunda parte logró el empate el Huesca por medio de Blasco de cabeza, en el minuto 48 a centro de Joaquín tras varios despejes sin contundencia de la defensa visitante lo que dejaba el partido otra vez igualado.



El gol del Huesca espoleó al Albacete, que volvió a la carga pasando a dominar y llegar con rapidez al área local, mientras que el Huesca, con varios cambios, volvió a mostrar el juego solidario y de estar muy juntos pero no mejoró en el césped con el Albacete mandando en el partido, y con un disparo de Ros en el minuto 82 que envió a córner un defensor azulgrana.



En los últimos minutos el Albacete fue claramente a por el partido y estuvo a punto de conseguirlo con un potente disparo de Maikel Mesa en el minuto 89 que tuvo que desviar Andrés Fernández, una vez más el mejor de su equipo, al que salvó con varias intervenciones de mérito hasta el empate final.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Timor (Hashimoto, m . 58), Tomeo, Gerard Valentín (Escriche, m. 85), Joaquín (Marc Mateu, m. 58) (M. Rico, m. 76); Juan Carlos, y Kento (Carrillo, m. 58).



1 - Albacete BP: Bernabé; Alvaro, Glauder, Boyomo, Alonso; Riki, Olaetxea (Ros, m, 80), Maikel, ster; Juanma (Dubasin, m. 68), e Higinio.



Goles: 0-1, m. 42, Higinio; 1-1, m. 48, Blasco;

Árbitro: González Francés ( Comité Territorial Las Palmas de Gran Canaria ). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Tomeo, ; y por parte del Albacete a Olaetxea



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga Smartbank entre la SD Huesca y el Albacete disputado en el estadio del Alcoraz ante 3.086 espectadores.