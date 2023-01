El malestar de Ramis sobre los horarios: "Como si fuera la NBA"

El Tenerife consiguió este domingo una importante victoria en Cartagena (0-1) gracias a un gol de Borja Garcés en los primeros minutos de partido. Triunfo que le permite al conjunto tinerfeño abrir una brecha de cinco puntos con respecto al descenso.

A pesar de esta victoria, el entrenador isleño, Luis Miguel Ramis, mostró al término del encuentro su malestar por los horarios de su equipo ya que, después de jugar este domingo, le tocará abrir la próxima jornada en LaLiga Smartbank en Santander ante el Racing el próximo viernes a las 21h.

Reflexión que comenzó con la explicación de cómo fue su viaje desde Tenerife hasta Cartagena: "Meternos a un equipo que sabe que para venir hasta aquí no dijimos ni mu, cogimos dos aviones, dos autobuses, llegamos directos a Pinatar a entrenar a las 8 de la noche, que había allí cuatro lobos, con frío, y los jugadores ni mu, a trabajar y llegas, cenas. Hoy das el desayuno libre para que duerman, descansen porque juegas a las 16:15h, y ahora nos tenemos que ir a Alicante a dormir porque mañana tenemos un vuelo directo que nos hace más fácil las cosas hasta Tenerife, llegamos el lunes, ¿qué hacemos?".

"Tenemos que recuperar. Martes, miércoles, martes 48 horas de partido, prepartido, miércoles 48 horas del siguiente partido y el jueves viajas, pues nada, como si fuera la NBA", continuó el entrenador blanquiazul.

"Nos hace falta un chárter para poder movernos, si no no podemos entrenar y esta semana va ser de no entrenar, pero...creo que se podía vigilar un poquito esos horarios jugando hoy domingo, no jugar viernes y más fuera de casa, si lo hubiéramos tenido en casa pues todavía, tenemos tiempo para descansar", apunta Ramis en esa rueda de prensa post partido.

"Entiendo que detrás hay un estudio de audiencias, si es así, pero el estudio que tengo que hacer yo es el del cansancio de mis jugadores y del trabajar durante la semana para ganar el siguiente partido. Por suerte, estos chicos tienen un trabajo de base bueno y preparemos el partido para Santander bien", termina señalando el entrenador del Tenerife.