El Real Oviedo se despega del descenso en el estreno de Cervera con un 1-0 ante el Málaga

El estreno de Álvaro Cervera como técnico del Real Oviedo no fue vistoso pero sí efectivo: los azules se impusieron por la mínima a un Málaga que tuvo ocasiones pero no puntería y rompieron así una racha de ocho jornadas seguidas sin ganar y tres derrotas consecutivas en el Carlos Tartiere.



El partido siguió un guión en cierto modo esperado y fue el Málaga quien llevó el peso del juego hasta acabar con el 60% de la posesión a su favor y el doble de ocasiones que el primer once de Cervera como técnico azul, con Javi Mier como principal novedad en el ataque junto a Bastón.



Los de Mel acumularon también las ocasiones, pero no materializaron la más clara de la primera mitad -un centro de Javi Jiménez que Febas remata fuera cuando ya había ganado la partida a Aceves- y lo pagaron caro ante un Oviedo que no bajó los brazos a pesar de la falta de fluidez.



La suerte se alió con los de Cervera y en la última jugada de la primera parte, con el añadido ya cumplido, Arcediano Monescillo sancionó con pena máxima una mano de Escassi en el área tras remate de Aceves, penalti que transformó en gol Bastón pegándole fuerte y al centro.



El tanto a favor hizo que el equipo carbayón arrancase mucho más cómodo la segunda, por lo que Mel dio entrada a Fran Sol y recolocó a los suyos con miras a buscar más presencia en el área, algo que supo solventar sin demasiado apuro el conjunto de Cervera.



De nuevo Javi Jiménez volvió a llevar el peligro, pero su centro y el cabezazo posterior de Fran Sol no sirvieron para batir a Tomeu porque la puntería de los malacitanos no fue la mejor en el Tartiere:a falta de un cuarto de hora para el final, de los 12 disparos contra la portería defendida por el manacorí solo había ido entre los tres palos.



Fombas lo intentó desde lejos con un duro disparo que, en esta ocasión sí, obligó a Tomeu a intervenir ayudándose del suelo para frenar el rebote, y a partir de ahí el partido ganó peso en las áreas porque el Málaga quiso volcarse y el Oviedo probó suerte a la contra.



Tuvo la igualada en sus botas Fomba con un nuevo disparo desde fuera, pero fueron las de Montoro, muy atento en el área pequeña, quienes despejaron el peligro y evitaron el tanto visitante.

Ficha del partido

1. – Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas, Costas, Luengo, Aceves; Luismi, Montoro (Hugo Rama, m. 93); Viti (Marcelo Flores, m. 83), Javi Mier (Enrich, m. 67), Bretones (Obeng, m. 67); y Bastón.



0. – Málaga CF: Reina; Juanfran, Burgos, Escassi, Javi Jiménez; Dani Lorenzo (Fomba, m. 62), Luis Muñoz (Fran Sol, m. 51), N’Diaye (Ramón, m. 75), Cristian Gutiérrez (Loren, m. 62); Febas (Jozabed, m. 75) y Rubén Castro.



Árbitro: Arcediano Monescillo (Colegio castellano-manchego). Amonestó a los locales Viti (27') y a los visitantes Loren (85') y Burgos (97').



Goles: 1-0, M. 49: Bastón (p.)



Incidencias: Partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 10.464 espectadores.