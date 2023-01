El Racing vuelve a poner una piedra en el camino de Las Palmas

La UD Las Palmas volvió a tropezar con el Racing de Santander, como en la primera vuelta, al empatar esta vez en Gran Canaria (1-1), después de adelantarse en la primera parte con un golazo de Pejiño, pero se confió en la segunda mitad con su exigua renta y en el tramo final el equipo cántabro igualó gracias a un penalti convertido por Jorge Pombo.



Empezó mejor el conjunto isleño, apoyado en la habilidad de Moleiro, aunque el primer disparo entre palos fue del visitante Yeray, en el minuto 11, detenido abajo por Álex Domínguez.



También lo intentó con otro tiro lejano Fabio González para la Unión Deportiva, en el 18, que se marchó alto por poco.



El Racing se asentó en el campo, bien armado atrás, cometió pocos errores y sacaba el balón con criterio, proyectándose en ataque con intención, pero cuando más afianzado parecía en el partido, vio batida su portería.



Fue una rápida transición de Las Palmas, iniciada por la izquierda y finalizada por la derecha, con pase final de Moleiro hacia Pejiño, quien quebró a Saúl con la pierna zurda y finalizó con la diestra, donde más duele a los porteros, en el primer palo y por arriba. El gaditano marcó en el mismo minuto que su dorsal, el 24.



Ese tanto hizo daño a un Racing que antes del descanso ya no volvió a aparecer en ataque hasta el minuto 44, en una maniobra individual de Jordi Mboula que acabó con un duro disparo ante el que Álex Domínguez aguantó de pie para meter la mano y desviar a córner.



En la segunda parte llegaron los cambios y uno del Racing fue obligado al lesionarse Sekou Gassama, mientras que en los locales Jonathan Viera reapareció tras su lesión, pues no jugaba desde noviembre pasado en el derbi canario.



La entrada del capitán amarillo tenía la intención de asegurar el balón y, con ello, no pasar apuros, pero Las Palmas se llevó el primer gran susto en el minuto 72 con una internada de Mboula y pase atrás a Matheus Aiás, cuyo zurdazo se estrelló en el travesaño.



La suerte había acompañado al equipo amarillo, pero más tarde un innecesario penalti de Sergi Cardona, señalado por el árbitro tras ser requerido por el VAR, por una imprudente entrada a Dani Fernández en un balón raso cruzado al área, le sirvió al Racing para empatar, con una serena transformación por parte de Jorge Pombo.



Las Palmas se volcó en el generoso tiempo añadido -ocho minutos- y tuvo ocasiones en las botas de Jonathan Viera y Sandro Ramírez, pero sus prisas no condujeron a nada y volvió a tropezar contra un buen Racing, como ya hizo en El Sardinero.



FICHA DEL PARTIDO:



1. Las Palmas: Álex Domínguez; Álex Suárez, Saúl Coco, Enrique Clemente, Sergi Cardona (Sidnei, min. 90); Loiodice, Fabio, Óscar Clemente (Sandro, min. 71); Pejiño (Álvaro Jiménez, min. 71), Marc Cardona (Andone, min. 90) y Moleiro (Jonathan Viera, min. 61).



1. Racing de Santander: Miquel Parera; Dani Fernández, Germán Sánchez (Pol Moreno, min. 88), Rubén Alves, Saúl; Mboula, Íñigo, Aldasoro (Juergen, min. 68), Yeray (Matheus Aiás, min. 56); Pombo y Sekou Gassama (Vicente, min. 56).



Goles: 1-0, min. 24: Pejiño. 1-1, min. 86: Pombo, de penalti.



Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (Comité de Andalucía). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Sergi Cardona (min. 62) y Álex Domínguez (72), y a los visitantes Aldasoro (25), Pombo (34), Dani Fernández (48), Matheus Aiàs (83) y Miquel Parera (94).



Incidencias: partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 24.294 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del legendario futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé'. Realizó el saque de honor el grancanario Daniel Sarmiento, exjugador internacional de balonmano.