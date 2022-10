El Racing suma su segundo triunfo de la temporada ante un Levante que atraviesa una situación delicada

Un gol en propia puerta de Rubén Vezo nada más empezar la segunda parte dio este domingo un triunfo vital por 0-1 al Racing de Santander, aunque no le permite salir del descenso, y dejó muy tocado al Levante, que lleva tres derrotas en las últimas cuatro jornadas que colocan al técnico Mehdi Nafti en una situación muy delicada.



Obligado por las bajas, el técnico del Racing, Guille Romo, alineó al centrocampista Aldasoro como lateral derecho y a Matheus en el once inicial, mientras que Nafti apostó por el valenciano Roberto Soldado para buscar el gol que tanto necesitaba su equipo y dejó en el banquillo a sus delanteros de referencia, Wesley y Bouldini.



Salió lanzado el Levante y a los cuatro minutos Brugué ya puso a prueba a Parera con un zurdazo cruzado que despejó con apuros el meta visitante. A balón parado respondió el Racing diez minutos después con un cabezazo de Satrústegui que se marchó por encima del larguero y con un remate de Matheus que detuvo Cárdenas tras un buen pase de Mboula (m.14).



Más clara todavía fue la siguiente de Matheus, que batió en velocidad a Vezo, se plantó solo delante de Cárdenas pero chutó horrible. Las ocasiones del Racing provocaron los primeros pitos en contra de Nafti, que se apagaron con dos oportunidades de gol casi seguidas del Levante, primero con otro cabezazo de Soldado y después con una espectacular jugada de De Frutos que no supo definir.



El partido era un ida y vuelta continuo, sin dueño en la medular. Superada la media hora, las ocasiones se seguían acumulando y fue la del visitante Pol Moreno la última antes del descanso, pero no acertó a empalmar un balón suelto en el área pequeña. Se calmó el duelo en el tramo final de la primera mitad e incomprensiblemente se llegó sin goles al vestuario.



Todo el acierto que faltó hasta entonces apareció, aunque con matices, en el primer minuto del segundo acto, porque después de un buen contragolpe del Racing, Mboula remató a portería y Vezo marcó en propia puerta al intentar despejar casi en la línea de gol. El tanto del Racing dejó tocado al Levante, que le costó diez minutos volver a pisar el área rival.



Nafti, abroncado por su público, metió en el campo a Bouldini y Wesley y fue justo en ese momento cuando el Racing dio un paso adelante y se quedó con el balón. Y tras una gran jugada colectiva Juergen estrelló su derechazo en el larguero (m.62). Los gritos se multiplicaron, pero ahora apuntaban al palco: “¡Quico vete ya!”, se escuchó de forma mayoritaria en el Ciutat de València en referencia al presidente Quico Catalán.



Pudo sentenciar Pombo a falta de veinte minutos para el final, pero su lanzamiento se marchó fuera por poco rozando el palo. Sin ideas y casi sin corazón, el Levante empujó como pudo buscando el gol del empate. La expulsión de Aldasoro por dos amarillas a falta de trece minutos para el final le dio una segunda oportunidad al equipo local.



Sin embargo, el Racing supo jugar con la cabeza fría el tramo final, paró el juego todo lo que pudo y desesperó todavía más al Levante. Tampoco pudo el Levante empatar en los nueve minutos de prolongación que dio el colegiado, ya que tras la expulsión de Juergen por aplaudir a la afición local una vez sustituido, se produjo una tangana que el VAR revisó pero que no supuso ninguna expulsión.

Ficha del partido

0 - Levante: Cárdenas, Son, Postigo, Vezo, Saracchi (Álex Muñoz, m.77), De Frutos, Pepelu (Wesley, m.58), Iborra, Joni Montiel (Pablo Martínez, m.76), Brugué (Rober Ibáñez, m.85) y Soldado (Bouldini, m.58).



1 - Racing de Santander: Miquel Parera, Aldasoro, Pol Moreno, Rubén Alves, Satrústegui, Iñigo, Juergen (Dani Fernández, m. 88), Mboula (Camús, m.67), Pombo (Arturo Molina, m.79), Iñigo Vicente (Fausto, m.79) y Matheus (Ayoub, m. 88).



Gol: 0-1, m.46: Vezo (pp).



Árbitro: Gálvez Rascón (Comité madrileño). Amonestó a los locales Joni Montiel, Vezo y Postigo, y a los visitantes Rubén Alves, Iñigo y Arturo Molina. Expulsó al visitante Aldasoro por doble tarjeta amarilla en el minuto 77 y con roja directa a Juergen en el minuto 88, cuando ya había sido sustituido, por aplaudir a la grada.



Incidencias: partido de la novena jornada disputada en el Ciutat de València ante 13.747 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del director deportivo del Levante, Felipe Miñambres.