El Racing aprieta la liga por abajo

El Racing de Santander logró, no sin sufrimiento, una importante victoria ante el Leganés (2-1) que permite a los cántabros acercarse a varios equipos en la clasificación, a los que mete de lleno en la lucha por la permanencia.



El Leganés comenzó llevando la iniciativa ante un Racing que, en los primeros compases, le costaba hilvanar muchos pases seguidos y optaba por un juego más directo para aproximarse a la portería de Riesgo.



El conjunto pepinero avisó en un par de ocasiones con Arnaiz y Juan Muñoz llevando el peligro al área verdiblanca, pero fueron los locales quienes, antes de la media hora, se adelantaron gracias a la estrategia en un córner que Germán peinó en el primer palo y Baturina, tras controlar en área pequeña, remató al fondo de la red.



El gol dejó un poco tocado al Leganés y el Racing trató de aprovechar su momento para aumentar la ventaja. No obstante, los hombres de Imanol Idiakez neutralizaron la embestida local y, justo antes del descanso, Juan Muñoz tuvo en sus botas el empate, pero Miquel Parera le ganó la partida en el uno contra uno.



La segunda parte no pudo comenzar mejor para los cántabros ya que, en apenas dos minutos, lograron aumentar su renta al aprovechar Mboula, en el segundo palo, un gran centro de Íñigo Vicente precedido de un providencial robo de balón de Saul cuando el Leganés trataba de salir a la contra.



Con el 2-0 en el marcador el Racing se replegó y le dio todo el campo al Leganés que no tardó en recortar diferencias con un tiro cruzado de Arnaiz dentro del área.



Sin embargo, cuando parecía que el Leganés estaba más entero y podía empatar la contienda, Neyou, que llevaba solo unos minutos en el terreno de juego, vio la roja directa al entender el colegiado que había agredido a Íñigo Vicente.



Pese a jugar con inferioridad, los visitantes siguieron teniendo el dominio del balón, si bien fue Mboula quien pudo sentenciar el encuentro en un mano a mano con Riesgo que el guardameta resolvió de forma brillante para seguir manteniendo a su equipo en el partido.



Con un descuento de ocho minutos por delante la tensión se palpaba en El Sardinero y, aunque Arnaiz todavía tuvo tiempo de asustar a la parroquia local con un tiro que atajó Miquel Parera,



finalmente el Racing logró la tercera victoria de la temporada en su estadio para mantenerse fuera de los puestos de descenso.



FICHA DEL PARTIDO:



2 - Racing de Santander: Miquel Parera; Dani Fernández, Germán, Rubén Alves, Saúl; Mboula (Unai Medina, min. 89), Aldasoro, Íñigo (Fausto Tienza, min. 46), Íñigo Vicente (Pol Moreno, min. 89), Sangalli (Yeray, min. 78); Roko Baturina (Sekou Gassama, min. 61).



1 - CD Leganés: Riesgo; Miramón, Jorge Sáenz, Sergio (Josema,min. 46), Franquesa (Qasmi, min. 86); Fede Vico (Neyou, min. 62),Undabarrena, Rubén Pardo (Karrikaburu, min. 62), Raba (Narváez, min.62); Juan Muñoz y Arnaiz.



Goles: 1-0, Roko Baturina, min. 27; 2-0, Mboula, min. 47; 2-1,Arnaiz, min. 68.



Árbitro: González Esteban (colegio vasco). Mostró cartulina amarilla a Aldasoro y Sangalli del Racing de Santander y a Jorge Sáenz, Raba, Josema, Arnaiz y Qasmi del CD Leganés. Expulsó en el min. 72 con roja directa a Neyou por agresión.



Incidencias: Partido de la vigésimo séptima jornada de la Liga Smartbank disputado en El Sardinero ante 8.604 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exracinguista Marcos Alonso y las víctimas del terremoto en Turquía y Siria.