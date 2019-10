El presidente del Extremadura llamó 'cara mojón' al técnico del VAR

La 11ª jornada de LaLiga Smartbank nos ha dejado un curioso incidente en el estadio Francisco de la Hera, después del empate a uno de este sábado entre la Extremadura UD y la SD Ponferradina.

El presidente del club extremeño, Manuel Franganillo, llamó "cara mojón" al técnico del VAR. Le dijo que está "hasta los huevos del VAR" y le soltó un "te vas a enterar".

El Cádiz, más líder; el Zaragoza se lleva el 'derbi del Moncayo'; Las Palmas golea a un Deportivo más colista El Cádiz acabó ganando en Málaga 1-2. El Almería prolonga su mala racha ante el Lugo (0-0). El Real Oviedo sale del descenso. Ivi dio un punto al Huesca. 11 oct 2019 - 22:55

El árbitro le dijo que no podía estar en esa zona y Franganillo le respondió: "De aquí no me echa nadie porque esta es mi casa", momento en el cual, según lo que pone en el acta arbitral, tuvo que intervenir la Policía Nacional para retirar de allí al presidente del Extremadura.