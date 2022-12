La Ponferradina sobrevive al asedio de un Levante sin gol

La Ponferradina logró este jueves en el Ciutat de València ante el Levante (0-0) un valioso empate, que supone el primer punto para el técnico David Gallego, después de sobrevivir al asedio del equipo local, que dispuso de un sinfín de ocasiones, tanto en la primera como en la segunda mitad, pero que se quedó sin el premio de la victoria por la falta de puntería.



El empate no le sirve, sin embargo, a la Deportiva para salir del descenso y el Levante, que acabó el duelo con 18 remates, pierde otra oportunidad para recortar distancia con los primeros clasificados después de sumar solo un punto en un partido en el que el colegiado anuló un gol a cada equipo por fuera de juego.



Cinco minutos le costó al Levante acoplarse a los seis cambios introducidos por Calleja en el once inicial y enseguida tuvo la primera ocasión Pablo Martínez, que exhibió toda su potencia para recorrer con el balón de área a área, pero su disparo con la izquierda le salió muy flojo (m.7).



También fue para el Levante el segundo disparo peligroso, con un chut de Joni que se fue demasiado alto. Para entonces el equipo local ya se había adueñado de la pelota y del juego y la Ponferradina era incapaz de frenar la velocidad en la circulación del Levante, que se tomó un respiro en el ecuador del primer acto.



Se estiró algo la Deportiva, con una cabalgada por la izquierda de Hugo Vallejo que despejó a córner Postigo (m.29). Fue un espejismo porque el Levante volvió a mandar hasta el descanso y a punto estuvo de adelantarse, pero el colegiado anuló un gol de De Frutos, que remató dentro del área tras recibir un centro de un activo Brugué, que estaba en claro fuera de juego.



Aún tuvo dos ocasiones más el Levante en el primer acto. Primero un desacertado Wesley, tras recibir un pase filtrado de De Frutos, mandó el balón al lateral de la red y, en el minuto 44, Pablo Martínez chutó otra vez muy flojo desde la frontal del área sin oposición de la zaga visitante.



Nada cambió, pese a la entrada de Amo en la Deportiva, tras el paso por los vestuarios. Seguía sin acierto en la definición el Levante y Brugué desperdició un remate a bocajarro. El meta Amir, que volvía al once, se erigió en el protagonista al rechazar primero un peligroso disparo de Joni, que lideraba el asedio levantinista, y atajar luego una volea de Brugué.



Más compleja fue todavía la parada de Amir en el minuto 57 al desbaratar un remate, otra vez de Brugué, a solo un par de metros de la línea de gol. Calleja buscó con Cantero y Bouldini el gol que le hacía falta, pero el Levante se quedó sin ideas y a punto estuvo de apagarse del todo con un tanto de Derik en una jugada aislada, pero fue anulado por fuera de juego a menos de veinte minutos para el final.



Sin De Frutos ni Joni, retirados por fatiga, y agobiado por el cronómetro, el Levante perdió empuje y la Deportiva ya no sufría tanto. De hecho, el equipo visitante vivió en campo del rival el último cuarto de hora del partido y disfrutó al final de los mejores minutos del choque para llevarse un empate y cortar con una racha de dos derrotas seguidas.



FICHA DEL PARTIDO:



0 - Levante UD: Cárdenas, Pubill, Vezo, Postigo, Saracchi (Franquesa, m.83), De Frutos (Cantero, m.65), Pepelu, Pablo Martínez (Campaña, m. 83), Brugué, Joni (Musonda, m.75) y Wesley (Bouldini, m.65).



0 - SD Ponferradina: Amir, Paris, Pascanu, Diéguez, Adrián Castellano, Ojeda (Ale Díez, m.92), Erik Morán (Amo, m.46), Agus Medina, Hugo Vallejo (Edu Espiau, m.61), Naranjo (Moi Delgado, m.92) y Derik (Yuri, m.80).



Árbitro: González Esteban (Colegio vasco). Amonestó a los locales Wesley, Bouldini, Vezo y Campaña, y a los visitantes Agus Medina y Diéguez.



Incidencias: partido de la decimonovena jornada disputado en el Ciutat de València ante 12.008 espectadores.