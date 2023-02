La Ponferradina salva un punto y deja más tocado al Ibiza

La UD Ibiza y la SD Ponferradina firmaron tablas este domingo en el Palladium Can Misses con un empate que impide a los celestes sumar puntos vitales para salir del fondo de la tabla y que sirve a los bercianos para dejar los puestos de descenso, de forma momentánea, a la espera del espera del resultado del choque de este lunes entre Real Racing Club de Santander y el CD Leganés.



El primer tiempo empezó con dinamismo por parte de los dos combinados, pero con más llegadas a la portería de Amir por parte de los celestes y con más problemas para generar para los bercianos.



De chilena lo intentó Fausto Grillo en el arranque del partido, pero no fue hasta los 11 minutos que los celestes pudieron subir al marcador con un gol Ekain, que tiró de recurso para convertir de tacón un centro de Joseda y estrellar el balón contra las mallas de la portería rival.



Aumentó la presión la Deportiva sobre la portería de Fuzato, con remates de Kelechi desde fuera del área y probando suerte también Naim, pero un Ibiza superior en la primera media hora de juego pudo abortar todos los intentos de la Ponfe.



Gallego tuvo que mover el banquillo en la primera parte después de que Hugo Vallejo pidiera cambio por lesión, teniendo que sustituirlo por Ojeda.



La oportunidad más clara de empate la tuvo Naim, con un remate de cabeza entre palos, el primero de los bercianos en el primer tiempo, pero que pudo ser atajado por Fuzato.



La segunda parte comenzó con un gol de Espiau anulado por fuera de juego después de la protesta de los celestes por posible penalti por mano de Pascanu. La situación mantuvo el partido detenido a la espera de la decisión del videoarbitraje.



Con los celestes todavía reclamando penallti porque el balón había pegado en el codo de Pascanu dentro del área, la contra de la Ponferradina terminó con un remate de cabeza de Espiau desde el centro del área que hizo subir a los bercianos al marcador.



Poco duró la alegría para la Ponferradina. El árbitro García Verdura detuvo el juego a la espera de la decisión del VAR, que terminó pitando el fuera de juego, y anulando el gol de los de Gallego, pero sin dar el penalti reclamado por los ibicencos.



La presión de la Deportiva, que en la segunda parte por momentos se instaló en el área rival, generando ocasiones y tirando de transiciones rápidas, vio sus frutos con un gol de Espiau a los 69 minutos de partido, desde la central del área con un remate con la izquierda sin que Fuzato pudiera repelerlo.



El encuentro terminó en empate para dos equipos necesitados de puntos, pero que deja momentáneamente a la Pomferradina fuera del descenso.

Ficha del partido

1 - UD Ibiza: Fuzato; Joseda, Grillo, Martín, Javi Vázquez; Suleiman (Kaxe, min.67), Appin (Alarcón, min.74), Diop (Serrano, min.67), Bogusz (Julis, min.80); Herrera, Ekain (Nolito, min. 74).



1 - SD Ponferradina: Amir; Paris Adot, Pascanu, Dieguez, Castellano; Naim, Kelechi, Medina, Vallejo (Ojeda, min. 28); Derik (Yuri, min. 67), Espiau.



Goles: 1-0 M.11: Ekain 1-1 M.69: Edu Espiau.



Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán) que amonestó a los visitantes Agus Medina (min. 17), Paris Adot (min. 32), Edu Espiau (min. 56) y Naim (min.93) y a los locales Javi Vázquez (min. 88) y Nolito (min. 92).



Incidencias: Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Turquí y Siria.



Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Palladium Can Misses.