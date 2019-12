Peru Nolaskoain, en Instagram: "No ganamos ni a la ONCE; la p... mierda de año que estamos haciendo"

�� La reflexión de Peru Nolaskoain, jugador del @RCDeportivo pic.twitter.com/CFCkzV8R1h — Tiempo de Juego (@tjcope) December 1, 2019

Este domingo, no pasa desapercibida la particular reflexión que ha hecho pública el jugador del Deportivo de la Coruña Peru Nolaskoain en su cuenta de Instagram, en la que critica el juego de su equipo durante esta temporada.

"Me he puesto a reflexionar sobre la vida. He llegado a la conclusión de que estoy jodido con un trancazo que no sé de dónde viene. No ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos. Y aparte no salgo de fiesta. Salir de fiesta para emborracharme y olvidar la p... mierda de año que estoy y que estamos haciendo, me quedo en casa haciendo el subnormal", dijo en una serie de 'stories'.

El vídeo aparece dirigido al listado de 'Mejores Amigos' de su aplicación, pero se ha filtrado y se ha hecho viral a través de otras redes sociales.

El futbolista de 21 años ha disputado 11 de los 18 partidos que el Deportivo ha disputado en LaLiga Smartbank en la temporada 2019-2020. El 'Dépor' es colista con 12 puntos (tan sólo una victoria en 18 partidos, y dos 0-0 en los últimos dos encuentros, ante el Alcorcón y Lugo, respectivamente).