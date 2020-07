Patricia Rodríguez (Elche CF): "Pedimos que al Fuenlabrada le den por perdido el partido, por incomparecencia"

El Partidazo de COPE llamó también este miércoles al Elche, uno de los equipos perjudicados por la no celebración del Deportivo - Fuenlabrada. El Elche es sexto clasificado en LaLiga Smartbank, y puede verse apeado de los play-off. La plantilla, por el momento, seguirá con un planning de entrenamientos, como confirmó su Directora General, Patricia Rodríguez.

Patricia Rodríguez quiso aclarar que la situación, "la decisión no es justa para el Elche. No juzgamos a nadie, lo que reclamamos es lo nuestro".

Sin embargo, el Elche ha solicitado que al Fuenlabrada se le dé por perdido el partido "y que los tres puntos se los den al Deportivo. Entendemos que es incomparecencia del Fuenlabrada. Luego ya se entrará a valorar los motivos de la incomparecencia".

La plantilla del Elche ha tenido que hacerse test porque "nosotros jugamos contra ellos el viernes en Fuenlabrada, y no nos enteramos hasta el lunes por la tarde de los positivos. Tantos casos no son habituales, pedimos que se conozca qué ha fallado. Lo que solicitamos a la RFEF es que abra un expediente y tome medidas contra ese partido, al Fuenlabrada como tal no se le denuncia", quiso aclarar.

Y, en cualquier caso, la Directora General quiso recordar que en el club ilicitano "somos perjudicados, hemos cumplido con todos los protocolos, y hemos ganado los partidos".