Paco Jémez, sobre las últimas decisiones arbitrales: "Creo que los jugadores están cagados"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, ha asegurado que con las nuevas normas arbitrales le da "la sensación que los jugadores empiezan a jugar con miedo" y que los partidos "los puedes ganar o perder en función de si tienes buena o mala suerte".

El técnico del Rayo analizó la situación del equipo en vísperas de medirse al Málaga, que está viviendo una delicada situación institucional y con cinco puntos en cinco jornadas está cerca del descenso. "Si empezamos pensando que la situación del Málaga nos puede favorecer empezamos a perder el partido antes de jugarlo. Todos tenemos nuestros problemas y esto se trata de tirar hacía adelante", dijo Jémez en conferencia de prensa.

"No me fío nada de nada de la situación del Málaga. Tiene un buen entrenador, es un buen club y cuenta con una buena afición. Es un rival directo y espero un partido complicado. No podemos pensar en una ventaja porque tengan equis problemas. Es un partido de máxima dificultad para nosotros", declaró.

Paco Jémez habló sobre la polémica que se está generando en estas primeras jornadas de Liga con los pisotones, a priori involuntarios, que están costando expulsiones a jugadores. "Los que lo tienen que tener claro son los árbitros. Me da la sensación que los jugadores empiezan a jugar con miedo y cualquier mano o pisotón te puede hacer perder un partido. No me gusta el camino que esto esta tomando, porque esto ya no es fútbol", apuntó.

"Si tienes buena suerte puedes ganar o si tienes mala puedes perder. Si te dan dos balones en los brazos, como nos pasó con el Mirandés, tuvimos dos penaltis. Mala suerte para el Mirandés", declaró Jémez, que expuso otra pregunta en su argumentación. "Por ejemplo, ya no se sacan tarjetas por simular y los jugadores, que son muy listos, intentan engañar al árbitro. Hay cosas a mejorar y creo que los jugadores están cagados y no se sienten cómodos en el campo. Creamos una incertidumbre en cuanto a un equipo y cada vez más equipos se quedan con nueve", concluyó.