Paco Jémez: "Lo mejor que tenía Vallecas era su ambiente, es una pena"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la huelga de animación que mantienen los aficionados del equipo desde principios de temporada en protesta por la gestión de la directiva y dijo que, de cara a los partidos de casa, "Vallecas ha perdido lo mejor que tenía, su ambiente".

El Rayo Vallecano, después de cinco empates consecutivos, recibe esta jornada al Tenerife, "un equipo peligroso", según Jémez.

"Si le das el balón te revienta. Técnicamente son buenos, con una idea de juego de tener el balón y con jugadores para hacerlo, pero no queremos que lo tengan. Hay que presionarles bien y no dejarles pensar, que estén incómodos, porque tienen pegada arriba y tienen gol", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

La lesión de Alberto García y la baja del macedonio Stole Dimitrievski al estar concentrado con su selección provocará que debute en la portería Miguel Ángel Morro.

"Tiene la oportunidad de su vida para saber si puede estar en el primer equipo. Le digo lo mismo que a todos los jugadores cuando tienen una oportunidad: 'Si la aprovechas, yo no te voy a quitar, no te voy a sacar del equipo'. Es un partido en el que él tiene mucho que ganar y no tiene nada que perder. Me encantaría que pudiera aprovecharla y que demuestro todo lo bueno que es y que puede llegar a ser", destacó.

El técnico también habló del frío ambiente que se vive en Vallecas en los partidos de casa debido a la huelga de animación que mantiene su afición en protesta por la gestión de la directiva que encabeza Raúl Martín Presa.

"He hablado esto con todo el que lo tenía que hablar, me he partido la cara con todos y no hemos llegado a nada. Es una pena. Lo mejor que tenía Vallecas era el ambiente que se generaba en torno a los partidos y por ahora no lo tenemos. Espero que cambie", apuntó.

"Hay que ser consciente de lo que tenemos, que nuestra afición ahora está en un situación en la que no es que no nos vaya a ayudar, porque vienen y mucha gente intenta ayudarnos, pero parece que es más importante demostrarle al presidente la situación que hay, que animar. Tenemos lo que tenemos y hay que jugar con eso", señaló.

"No es fácil porque los malos ambientes se acaban pegando a todo el mundo, pero no lo voy a poner de excusa. Espero que todos reflexionen, que vean que ya han demostrado su malestar con ciertas cosas y ahora lo más importante es el equipo. Vallecas ha perdido lo mejor que tenía. El apoyo que teníamos por fuera está minimizado. No es un problema nuestro en primera persona, pero influye. Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos tenido éxito", concluyó.