Paco Jémez: "Al fútbol se lo han cargado; esto ya no es fútbol, es una comparsa"

Rayo y Alcorcón empataron 1-1 en el partido correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga Smartbank. El equipo alfarero empató gracias a un gol de penalti, tirado a lo Panenka, señalado por el VAR en el minuto 97.

El técnico del equipo rayista, Paco Jémez, mostró su enfado en la rueda de prensa, donde se 'despachó' contra el VAR, aunque de forma contenida. Mantiene que no le gusta el vídeoarbitraje: "Yo ya he dado mi opinión al respecto. Creo que el fútbol se lo han cargado. Y se lo ha cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Si yo quiero decidir sobre un cohete, ese cohete se va a estrellar porque yo no tengo ni puñetera idea de cohetes", dijo el técnico.

Jémez fue más allá: "Esto se nos ha ido de las manos y ya no es fútbol, es otra cosa. Hay que denominarlo de otra manera. Se parece muy poco a lo que seguramente en el origen era este deporte. Y para mí es una pena porque es un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa".

Sobre el penalti en contra, comentó que "es una pena, todo el mundo está desmoralizado. Ahora cualquier cosa es penalti, roja, amarilla o protagonismo para quién no tiene que tenerlo. Los futbolistas se dan cuenta que los árbitros no sacan tarjetas por simular y cualquier leve contacto se puede mirar, descontextualizar y ser penalti".