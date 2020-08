Pacheta, en El Partidazo de COPE: "Yo quiero jugar el playoff, pero lo tiene que decidir el CSD"

Este jueves arranca el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank con los duelos entre el Elche y el Zaragoza y el Girona y el Almería. El técnico de los ilicitanos 'Pacheta' ha pasado por El Partidazo de COPE para explicar cómo han sido las últimas semanas para su equipo, pendiente del desenlace del Deportivo-Fuenlabrada para saber si finalmente podría pelear por subir a la máxima categoría.

"Estaba viendo el Deportivo-Fuenlabrada con un amigo en su casa con nuestras familias. En el minuto 90 todos mirábamos un poco para abajo, pero al final el fútbol es caprichoso. Casi se me ahoga el teléfono durante diez minutos y lo celebramos con una botella de champán", explica sobre la victoria de los gallegos en el partido aplazado que metió a su equipo en el playoff.

Pacheta se resta importancia de la gran campaña del Elche y asegura que "no soy tan bueno, los culpables son los chicos, los demás estamos para ayudar". "Van a ser momentos inolvidables porque cuántas veces vas a jugar un playoff de ascenso", asegura.

"Ha sido todo muy duro, entrenar en solitario, jugar en mes y medio once partidos, tres semanas de incertidumbre tremenda de no saber si vas a jugar o no", puntualiza el técnico ilicitano que cree "que es un golpe de moral importante para mi equipo al que veo muy fino. Ilusión es poco para lo que tenemos".

Sobre el caso Fuenlabrada considera que "igual se ha tardado mucho en resolver las cosas", aunque reconoce que "no es fácil hacerlo, pero tenemos que ser mucho más rápidos".

En las últimas horas se ha especulado con que finalmente los playoffs pudieran no disputarse y subiera directamente el tercero, el Zaragoza. Dice no saber nada y comenta que "quiero jugar el playoff porque creo que podemos hacer algo importante". "Lo tiene que decidir el CSD, pero no sé qué va a decidir, yo quiero jugar", se reafirma.

Por último, con respecto a su futuro: "No depende de lo que pase en el playoff voy a tomar unos días para decidir y tomar la decisión. Mi futuro no es lo determinante ahora. Lo determinantes es pelear estos partidos y ascender. El Espanyol no me ha llamado, a mi agente no le dejo que me diga nada hasta que no haya una reunión para sentarnos y hablar", finaliza.