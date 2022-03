Pacheta: "Exijo a los árbitros que acierten porque yo pago sus errores"

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo "Pacheta", exige a los árbitros que acierten porque "sus errores" los paga él, por lo que ha pedido una mejor utilización del sistema VAR, en referencia a lo sucedido en el partido ante el Oviedo, con la expulsión del defensor Raúl Carnero en el minuto 13.

??? RUEDA DE PRENSA@Pacheta_Oficial: "Si somos capaces de que sufran, nos llevaremos el partido".

? Escucha el resto ?https://t.co/5zDgupA4Bnpic.twitter.com/hQ4CR8QvCx — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) March 17, 2022

En Champions, el VAR "resuelve fueras de juego en veinte segundos, mientras que aquí está el juego parado durante cuatro minutos y, si se hace allí, también se podrá hacer aquí, con el fin de evitar que se pierda tanto tiempo en tomar decisiones que, por otra parte, deberían ser ecuánimes, para lo cual sería fundamental unificar criterios", ha reflexionado este jueves en una rueda de prensa.

"Los propios profesionales no saben cuándo es mano y cuándo no lo es, ni cuándo es expulsión o cuándo no porque no se siguen las mismas directrices y, de hecho, van a cambiar de nuevo ya que parece que ahora se va a parar el tiempo cuando un jugador se quede en el suelo", ha añadido el técnico del conjunto blanquivioleta.

La derrota sufrida en tierras asturianas (3-0) aún duele en el Real Valladolid, ya que se considera el "único responsable" de lo sucedido ante el Real Oviedo. "Creo que no les ayudé todo lo que tenía que ayudarles y ha sido una semana jodida porque además esa derrota ha supuesto frenar en seco una racha de once partidos sin perder. Está claro que siempre se pueden hacer más cosas, incluso cuando se gana, y que se trabajará también esta situación para que no vuelva a repetirse", ha indicado.

Es consciente de que las decisiones que toma un entrenador "son buenas o malas según los resultados y, por tanto, hacer una cosa u otra, o sacar a un jugador u otro, no garantiza que se vaya a ganar", ha matizado, al tiempo que ha insistido en que, de las tres últimas derrotas del equipo "una fue injusta y en las otras dos fue expulsado un jugador en los primeros minutos".

"Aún así, el Real Valladolid ha demostrado que es un rival muy difícil de ganar y llegamos bien a las últimas once jornadas, y también a este próximo partido ante Las Palmas, que va a ser de mucho correr, tanto un equipo como otro, porque a los dos nos gusta tener la posesión del balón", ha comentado.

En su opinión, el cuadro insular "es uno de los equipos de Segunda que más posesión de balón tiene, porque su calidad control-pase es fantástica, y cuenta con buenos jugadores"entre los que ha destacado a Viera porque "activa al equipo en el que está". De ahí que la clave esté en"hacerles correr y quitarles el balón para que no lo tengan" o, lo que es lo mismo: "El que mejor trate el balón y ajuste la presión, se llevará el partido", ha añadido el técnico, quien ha anunciado que no se volverán a hacer públicos los casos de Covid que haya en el equipo "ya que ha cambiado el protocolo de LaLiga".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha precisado que las únicas bajas del Real Valladolid para este próximo compromiso liguero son las de Raúl Carnero -al ser expulsado en el anterior choque ante Oviedo- y Hugo Vallejo, mientras que del resto no ha asegurado nada, si bien ni Pablo Hervías ni Óscar Plano han entrenado estos últimos días.

Cualquier detalle puede contar a la hora de enfrentarse a un rival que, al igual que el conjunto blanquivioleta "viene de una derrota", si bien Pacheta ha recordado que su equipo "está siendo muy consistente en el estadio José Zorrilla", lo que espera que se ratifique el sábado con un nuevo triunfo ante una afición que "siempre responde".