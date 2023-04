El Oviedo rompe una racha de más de 300 días para ganar al Lugo

El Real Oviedo se impuso este sábado al Lugo con un significativo 2-1 que no solo deja los puntos en el Tartiere y amplía a once la distancia con el descenso, sino que rompe también una racha de 321 días en los que el conjunto azul no había logrado marcar más de un gol por partido y que se extendía a toda la presente temporada.

El partido arrancó con un emotivo homenaje a los profesionales trabajaron durante estas semanas en los incendios que asolaron Asturias, reconocimiento que se tradujo en el saque de honor realizado por un miembro del cuerpo de Bomberos y la correspondiente ovación de la grada, dirigida también a Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional.

Solo siete minutos después esa misma grada volvía a ponerse en pie para celebrar un tempranero gol de Enrich a base de Lucas desde la derecha: el ariete balear se adelantó a Xavi Torres y batió de cabeza y con un remate cruzado a Whalley.

Era el Oviedo quien dominaba el balón y el Lugo apenas aguantaba con el esférico en su poder, pero tampoco le hizo falta a los lucenses para firmar los primeros acercamientos al área rival en forma de contraataque o balón parado.

El primer aviso lo dio Andoni López precisamente a la contra, pero Calvo evitó que el disparo desde la frontal viese puerta, y poco después fue Whalley el que evitó el 2-1 tras una dejada de Lucas a Enrich que el ariete estrelló en la buena salida del guardameta visitante.

En uno de esos acercamientos de los rojiblancos, y después de que el VAR interviniera para revisar la jugada, el conjunto dirigido por Íñigo Vélez acabó encontrándose con un penalti a favor por una mano de David Costas en el área, pena máxima que luego iba a materializar Xavi Torres para firmar la igualada.

Tras el paso por vestuarios el Lugo dio un paso al frente buscando sin demasiado éxito a Javier Avilés, pero Álvaro Cervera movió el banquillo para intentar adelantar líneas y la entrada de Camarasa, Moro y Manu Vallejo dio sus frutos.

Tantos frutos que, tras solo dos minutos en el campo y después de una jugada iniciada por Moro en la izquierda, iba a ser el propio Manu Vallejo el que rematase desde dentro del área la quinta asistencia de gol de Lucas, la segunda del partido para el canterano.

Ese gol suponía el 2-1 a la hora de partido, pero significaba mucho más para un Real Oviedo que volvía a marcar dos tantos en un mismo partido 321 días después de la última vez, ante el Ibiza y la última jornada de la temporada pasada.

El triunfo oviedista ratifica a los lucenses como colistas -que acabaron con uno menos por roja directa a Gui-, y da aire a los de Cervera, que rozan con la punta de los dedos la salvación al sumar 46 puntos.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Real Oviedo: Braat; Lucas, Costas, Dani Calvo, Abel Bretones; Luismi, Koba (Camarasa, m. 60); Viti (Mascarenhas, m. 84), Hugo Rama (Moro, m. 60), Borja Sánchez (Manu Vallejo, m. 60); y Sergi Enrich (Pomares, m. 90).

1 - Lugo: Whalley; Loureiro, Pantic, Xavi Torres, Alberto Rodríguez, Andoni López; Carbó (Clavería, m. 65), El Hacen (Gui, m. 65), Señé (Manu Barreiro, m. 79); Javier Avilés (Cuéllar, m. 81) y Baena (Sebas Moyano, m. 65).

Goles: 1-0, M. 6: Sergi Enrich. 1-1, M. 33: Xavi Torres (p.). 2-1, M. 63: Manu Vallejo.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Colegio castellano-leonés). Amonestó al jugador local Bretones (70') y a los visitantes Andoni López (38'), Gui (68' roja directa), Clavería (71') y Xavi Torres (85')

Incidencias: Partido correspondiente a la 36ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 14.257 espectadores.