El Oviedo pone el broche en el Tartiere con un gol de Dani Calvo

El Real Oviedo selló la temporada como local imponiéndose al Racing con un gol de Dani Calvo, un tanto que, unido a la falta de puntería verdiblanca, fue suficiente para certificar el cuarto triunfo seguido de los azules en casa -la octava jornada sin perder- y que aúpa a los carbayones a la séptima plaza a falta de solo un partido más por disputarse.



El técnico Álvaro Cervera dio minutos a jugadores que menos habituales como Leo Sequeira o Borja Bastón y José Alberto, por su parte, dispuso ante el que fuera su equipo a los ex oviedistas Marco Sangalli y Jorge Pombo.



Con ambos equipos salvados, la intensidad fue de menos a más y, aunque no hubo la tensión del resultado en juego, sí que empezaron a acumularse ocasiones en las áreas con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda mitad.



El primer gol del partido llegó a los veinte minutos y a balón parado: un saque de esquina ejecutado por Camarasa sirvió para asistir a Calvo en el área y el remate del central, que ganó el duelo a Dani Fernández, se coló en la portería de Ezkieta.



El propio Calvo evitó que solo unos minutos después fuese Dani Fernández el que rematase en boca de gol después de un disparo al palo largo de Pombo que repelió Braat a un costado.



Con el 1-0 se llegó al descanso, sin dominio ni llegada excesiva por parte de ninguno de los dos equipos, y en la segunda mitad se fueron generando más espacios y ocasiones para ambos.



El intercambio de golpes lo inició el Oviedo con un remate de Sequeira tras jugada entre Lucas y Moro ante el que estuvo brillante Ezkieta, y lo siguió Mario García con un centro desde la izquierda que Mboula remató de cabeza por encima del larguero.



En la siguiente jugada, una falta de Pombo a Costas en la acción previa evitó que el gol marcado por Aldasoro subiera al marcador, y solo tres minutos después, Bastón estrellaba su remate contra el larguero en una acción que iba a quedar también invalidada por fuera de juego.



Los cambios refrescaron los ataques de los dos equipos y los de José Alberto tuvieron hasta dos ocasiones más para igualar, las dos del también ex oviedista Matheus. En la primera, su disparo se estrelló contra el travesaño y en la segunda no llegó por poco a un centro desde la derecha de Unai Medina.



Masca tuvo el 2-0, pero nadie más acertó de cara a puerta.



Ficha técnica:



1 –. Real Oviedo: Braat; Lucas, Costas, Dani Calvo, Pomares (Bretones, m. 46); Moro, Camarasa, Mángel, Borja Sánchez (Hugo Rama, m. 71); Leo Sequeira (Mascarenhas, m. 71) y Borja Bastón (Manu Vallejo, m. 71).



0 – .Racing: Ezkieta; Dani Fernández (Unai Medina, m. 53), Álvaro Mantilla, Pol Moreno, Mario García; Aldasoro, Juerguen; Mboula (Yeray, m. 53), Pombo (Arturo, m. 72), Sangalli (Peque, m. 66); y Sekou Gassama (Matheus, m. 72).



Goles: 1-0, M. 21: Dani Calvo.



Árbitro: Ais Reig (Colegio valenciano). Amonestó a los jugadores visitantes Dani Fernández (50') y Aldasoro (85').



Incidencias: Partido correspondiente a la 41ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 13.013 espectadores.