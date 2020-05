Paco Jémez, en El Partidazo de COPE: “Es mentira que el club no supiera que los jugadores no iban a entrenar"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, sobre los graves problemas que está habiendo entre los jugadores, que quieren que se les saque del ERTE, y el club, que este lunes ha emitido un comunicado acusando al entrenador por no avisar del cambio de entrenamiento: “Cuando pensábamos que ya nos habían dado todas las tortas, pues siguen cayendo. Es una situación que hay que solucionar. Los jugadores me dijeron que estaban entrenando ya y que nos les sacaban del ERTE, algo injusto, por eso les hemos dado entrenamiento para casa. Siempre lo sabe Cobeño, ahí faltan a la verdad; el club lo sabía perfectamente”.

Paco Jémez quiso tenderle la mano al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, para solucionar los problemas: “Un comunicado como ese lo hace Raúl, no hay nadie en el club que sea capaz de hacer un comunicado si no ha dado el visto el bueno él o lo ha hecho él. Nuestra relación no está en los mejores momentos. Le llamé cuando murió su padre, era un tío extraordinario y sentimos muchísimo su pérdida. Sigo estando para lo que él necesite a nivel personal, aunque él crea que no. Todos queremos que esto navegue en aguas tranquilas, pero es complicado. Está la postura de los jugadores, que entienden que ya se han puesto a trabajar y que tienen que salir del ERTE”.

NO QUIERE QUE LE ECHEN

Por último, Jémez dejó claro que no quiere dejar de ser entrenador del Rayo Vallecano: “Yo quiero tirar para delante con esto. Siempre me saben mal que me echen y si lo hicieran no sería por temas deportivas. Estoy con mis jugadores y mi club y podemos sacar esto hacia delante”.