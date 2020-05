Paco Jémez, en COPE: "No estoy dispuesto a hacerme tests cada 4 dias, si no puedo entrenar me iré a mi casa"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A PACO JÉMEZ EN EL PARTIDAZO DE COPE

Hablamos en El Partidazo de COPE con Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, sobre la vuelta a los entrenamientos tras el parón del fútbol por la crisis del coronavirus. El entrenador del Rayo Vallecano habló de cómo están los jugadores y sobre si ve precipitado empezar en junio: “Los jugadores han venido tiesos, pero es normal después de estar metidos 60 días en casa. Incluso en verano vienen mejor porque andan, corren, juegan al tenis y hasta se mueven saliendo de fiesta, pero esto es un confinamiento puro y duro. Cuando tienes que correr en grupo, como ahora, es importante llegar pero no dejarte a nadie por el camino y las prisas no son buenas. Empezar el día 20 de junio me parecía justo y todavía no hay control sobre la pandemia. Todos tenemos muchas ganas de empezar pero me da mucho miedo a que nos equivoquemos. Me parece demasiado prematuro lo que dice Tebas. Dos semanas más o menos es mucho tiempo. No tenemos necesidad de correr”.

El entrenador del Rayo reconoce que es difícil acertar con las decisiones en una situación tan complicada: “Querer acertar en todas las decisiones es imposible, pero creo que hay tiempo para darnos pausa, juntarnos todos los estamentos y tomar decisiones en consenso. Hay decisiones correctas y hay otras mejorables. El protocolo es fantástico desde el punto de vista sanitario, aunque no ha primado lo deportivo, como es normal”.

JÉMEZ CRITICA A JAVIER TEBAS

Paco Jémez criticó a Tebas por decir que habría ‘riesgo cero’ en la vuelta del fútbol: “Si Tebas está tan seguro, que firme un documento por si pasa algo, pero no lo va a firmar porque es imposible el riesgo cero. El problema es que aparezcan positivos a una semana de jugar. No tenemos control sobre la pandemia. No se puede prometer que no va a haber positivos. Me duele cuando dicen que somos unos privilegiados. Yo he pasado ya un test y estoy sano pero a lo mejor ahora estoy infectado. No veo con buenos ojos hacernos tests cada cuatro días, cuando hay muchos que no tienen acceso a poder hacérselos. Y si no puedo entrenar, me iré a mi casa”.

Sobre los ERTES de los clubes, también lo criticó: “El problema es el que se lo da, no el que lo pide. Lo han pedido clubes que están bastante bien”.