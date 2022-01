Nafti: "Deseas fichar a Messi y a Cristiano, pero no están en el mercado, el mes de enero es un mes de mierda"

Mehdi Nafti, entrenador del Leganés, aseguró que desde su posición no le gusta el mes de enero en la medida en que se mueve mucha rumorología relativa al mercado de fichajes de invierno y habló sobre los refuerzos hechos por el equipo hasta ahora.

"¿Fichajes deseados? Tu deseas fichar a Messi y a Cristiano pero no están en el mercado. Para mi el mes de enero, y lo digo sin morderme la lengua, es un mes de mierda. Se hace mucho ruido, no sé hasta qué punto influye el rendimiento de tus jugadores durante la semana y los fines de semana", dijo.

"Estoy deseando acabar este mes lo antes posible para ir a la guerra con los jugadores que tenga. No sé si son los fichajes deseados, pero van a venir muertos de hambre, y necesitamos jugadores muertos de hambre ahora mismo", agregó.

En esa línea, indicó: "La semana de entrenamiento ha sido buena, dentro de este mes que a mí no me gusta. Este mercado de enero yo, como entrenador, lo quitaría para que los chicos no pierdan la perspectiva de la competición".

El trabajo durante estos días es posterior al doloroso tropiezo por 4-0 en Burgos: "No me entra en la cabeza perder, después de lo de Burgos hemos hablado mucho, nos hemos dicho cosas. Entre ellos son conscientes de la situación, han hablado entre ellos, son gente responsable".

"Hemos pasado vergüenza en Burgos, la primera vez desde que estoy en un banquillo. Tiene sus explicaciones si queremos entrar en temas deportivos. No nos entra en la cabeza la derrota mañana", añadió ante los medios.

A la hora de analizar esas explicaciones a las que se refería, apuntó: "Los dos primeros goles son dos errores individuales. Puedes trabajar durante la semana pero cuando tu pierdes un balón y en una transición te hacen un gol o el segundo gol... son cosas que pueden pasar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Tienes a tus dos centrales lesionados a la media hora de juego, el único que tienes en el banquillo, Sergio, está tocado, eso la gente no lo sabe. Pones a Bustinza al descanso, lo echan. Pones a Luis, se lesiona. Acabas jugando con Lazar de lateral derecho, con Javi Hernández, con Sergi Palencia de central y Quintillà en el lateral izquierdo. Son situaciones extremas en un partido que no suelen pasar durante la temporada", afirmó.

El franco-tunecino profundizó en su reflexión: " Me gustaría pensar que esa situación no se va a dar de nuevo. Por eso no me preocupa tanto el bloque porque fueron errores individuales los que nos perjudicaron".

"Te pones 2-0 en pocos minutos después de que no haya pasado nada... es un palo. ¿Nos faltó capacidad de reacción? Sí. ¿Nos equivocamos todos? Sí. No me quiero justificar pero se puede entrar en detalles explicando ciertas cosas. El fútbol son las áreas, hay que acertar en las dos. Y estamos trabajando en ello", manifestó.

Ahora se miden al Alcorcón en casa: "Obviamente la gente no te va a recibir con los brazos abiertos, hay que ponerse en la cabeza del aficionado. Lo he visto y lo he vivido de cerca en Burgos. No era agradable, para nada. Pero nos necesitamos mutuamente".

??? RUEDA DE PRENSA | Mehdi Nafti: "Espero que mañana podamos dar mucho para poder recuperar un poquito de cariño de la gente".



?? Vídeo completo ?? https://t.co/00aY4Dj5WL#LeganésAlcorcónpic.twitter.com/4cWzRGQzSn — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 29, 2022

"Ellos nos necesitan porque al ganar podemos dar un poco de felicidad a la gente y nosotros a ellos porque nos dan alas, y más en un momento complicado. Tu no puedes pedir nada a la gente porque para poder pedir tienes que dar. Hemos empatado muchos partidos en casa pero no hemos perdido, y creo que en eso el público influye mucho".

Por ello asume que cada uno es libre de reaccionar como quiera: "Entiendo la decepción de la gente al cien por cien pero les necesitamos, no es un capricho, es una realidad. Y más en un momento así. Algunos animarán al equipo y otros estarán tan decepcionados que pitarán, ahí no me voy a meter. Cada uno sabe lo que siente y lo que quiere hacer".

"El mensaje que yo mando a la afición es que es una necesidad, no un capricho. Ahora, que cada uno tome su decisión, que haga lo que sienta con el corazón. Cada vez que hemos dado, hemos recibido. Incluso en los partidos que no hemos ganado, a la mínima que das a esta afición la gente se engancha. Esperamos poder dar mucho mañana para poder recuperar un poco el cariño de la gente", recalcó.

Nafti confirmó asimismo que Rober Ibáéz estará unas tres semanas de baja mientras que Luis Perea podría estar fuera diez días. En cuanto a Bruno, operado de una lesión meniscal, confía en que solo se pierda dos meses aproximadamente.

Por otro lado analizó las posibles salidas: "Se habla de muchas cosas pero no es fácil, hay que ponerse también del futbolista. Los jugadores quieren jugar, aquí o en otro sitio. Los equipos buscan jugadores en todas las posiciones y no es fácil para ellos ni para mi, porque al final el objetivo es el domingo y se escucha mucho ruido. La única certeza que yo tengo es que mañana los chicos irán a la guerra".