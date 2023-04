El Mirandés salva un punto en un cruel final para el Ibiza

El Mirandés consiguió este domingo 'in extremis' un punto de oro ante el Ibiza tras igualar en dos ocasiones el partido y dejar a los balearse con la miel en los labios pues casi celebraban la victoria cuando en el minuto 94 el conjunto jabato igualó el partido.



Fue un encuentro muy vistoso por parte de ambos equipos y en el que pudo haber muchos más goles, especialmente locales, pero un gran partido de Fuzato privó al Mirandés de sumar más. Al final, reparto de puntos que acercan cada vez más al Mirandés a la permanencia pero que no permiten al Ibiza sumar los tres puntos que le hubiesen acercado a los 38 puntos que marca el Racing.



El Ibiza se adelantó muy pronto en el marcador y condicionó el partido desde sus primeros minutos, pues tuvo las ocasiones más claras para poder aumentar su ventaja, pero no supo aprovecharlas.



Fue en ese momento cuando el Mirandés fue mejorando su juego ayudado por unas flojas líneas defensivas que se fueron superando sin mucha dificultad y que hicieron crecerse al equipo de Etxeberria.



El Mirandés dio un paso adelante y empezó a tener sus ocasiones, aunque le costó casi los primeros 45 minutos ya que cada vez que lo intentaba se encontraba con Fuzato, que fue uno de los mejores por el cuadro ibicenco en la primera mitad.



Raúl García volvió a anotar, el decimotercero de la temporada y puso la igualada en el marcador dejando sensaciones más positivas el conjunto jabato que los visitantes.



Tras el descanso, el Mirandés manejó el balón, se estrelló con un palo que hubiera cambiado el partido y una vez tras otra con Fuzato. Mientras, el VAR anuló un tanto al Ibiza por fuera de juego que descontroló el partido cuando quedaba aún mucho tiempo por jugarse.



Los jabatos tenían un duelo personal con el guardameta visitante, Roberto López y Alex Martín lo intentaron, pero el partidazo que hizo el portero fue espectacular.



Los de Lucas Alcaraz se vinieron arriba y fue entonces cuando entró en juego Alfonso Herrero, que salvó en una ocasión a su equipo antes de que volviese a aparecer Fuzato para arruinar las ocasiones locales.



En ese duelo de lucimientos en la portería apareció Diop en la frontal del área para disparar con la derecha y poner el balón donde fue imposible llegar para adelantar a los suyos.



Un gol que pudo valer tres puntos porque el Mirandés se vino abajo, pero en el descuento, cuando no quedaban ni 20 segundos de partido, el Mirandés, en una jugada de estrategia, puso el balón en el área y tras varios rebotes el balón le llega a Barbu, que no perdonó e igualó el encuentro para sacar un punto.



FICHA DEL PARTIDO:



2 - Mirandés: Alfonso Herrero, Juanlu (David Vicente min 87), Alex Martín, Michelis (Javi Nebres min 82), Barbu, Salinas, Roberto López (Simón Moreno min 77), Álvaro Sanz, Oriol Rey, Pinchi (Jofre Carreras min 77), Raúl García.



2 - Ibiza: Fuzato, Grimá, Martín Pascual, Grillo, Javi Vázquez, Coke (Marcos Mauro min 79), Javi Serrano (Isma Ruiz min 60), Morante (Alarcón min 60), Cristian Herrera, Julis (Pape Diop min 60), Ekain (Kaxe min 87).



Goles: 1-0, M.3: Cristian Herrera. 1-1, M.41: Raúl García. 1-2, M.76: Pape Diop. 1-1, M.94: Barbu



Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó a los jugadores del Ibiza Javi Serrano (min 44), Martín Pascual (min 50) e Isma Ruiz (min 66)



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio de Anduva.